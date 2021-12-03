НБУ оштрафовал коллектора на 102 тысячи грн из-за грубого поведения с должником

Национальный банк Украины оштрафовал на 102 тысячи грн коллекторскую компанию "Премиум актив" из-за неприемлемого поведения с должниками при урегулировании просроченной задолженности. Об этом 3 декабря сообщила пресс-служба НБУ.

Коллектор нарушил правила, которые установлены статьей 25 закона "О потребительском кредитовании". Среди прочего норма закона запрещает коллекторам использовать угрозы и шантаж, вводить должника или его близких родственников в заблуждение относительно объема задолженности и передачи дела в суд.

В статье закона сказано, что коллекторам запрещено звонить должникам в период с 20 до 9 часов, а также в выходные, праздничные и нерабочие дни. Кроме того, запрещается скрывать информацию о номере контактного телефона, сообщать информацию о долге третьим лицам и т.д.

В Нацбанке не уточнили, какие именно пункты нарушила компания "Премиум актив". Известно, что регулятор систематически получал много жалоб от украинцев по поводу неэтичного поведения коллектора при урегулировании просроченной задолженности. Поэтому НБУ решил применить максимально предусмотренный размер штрафа.

Кроме того, НБУ выяснил, что коллекторская компания "Кредитпроминвест" тоже нарушила закон "О потребительском кредитовании".

Национальный банк три раза в 2021 году штрафовал этого коллектора за нарушение требований по этическому поведению. Накануне НБУ узнал, что компания снова нарушила тот же закон.

"Поэтому к ООО " Кредитпроминвест" Национальный банк применил меру воздействия в виде временной остановки всех лицензий. Систематичность нарушений и объем обращений граждан по поводу неэтичного поведения при урегулировании просроченной задолженности этим финансовым учреждением повлияла на применение именно такой меры воздействия", — рассказали в Нацбанке.

Ранее НБУ предложил еще больше ужесточить требования к работе коллекторов. Нацбанк предлагает запретить взаимодействие более двух раз в сутки и обязать информировать клиента о его праве прекратить взаимодействие.

НБУ основательно занялся регулированием работы коллекторов летом 2021 года. В июле регулятор утвердил порядок регистрации коллекторских компаний в специальном реестре. Таким образом Нацбанк ввел в действие Закон Украины, который регулирует работу коллекторских компаний и устанавливает требования к их этическому поведению при взыскании долгов.

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