НКЦБФР усовершенствовала правила работы негосударственных пенсионных фондов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) одобрила доработанный проект лицензионных условий производства профессиональной деятельности на рынках капитала – деятельности по администрированию негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

Как сообщает пресс-служба НКЦБФР, теперь администраторы НПФ обязаны в течение шести месяцев с даты вступления в силу этого решения:

– привести свои внутренние документы в соответствие с этими лицензионными условиями;

– привести структуру собственности в соответствие с требованиями, но в случае, если в структуре собственности такого лица есть иностранные юридические лица и/или физические лица – иностранцы – в течение года.

По информации НКЦБФР, требования по начальному капиталу в размере не менее 1,25 млн грн применяются только к юридическим лицам, которые планируют проводить деятельность по администрированию НПФ, и подали в НКЦБФР заявление и соответствующие документы для получения лицензии.

Размер первоначального капитала заявителя – банка должен быть не менее минимального размера регулятивного капитала, установленного для банков.

В Нацкомиссии также отмечают, что стаж работы на рынках финансовых услуг, а именно услуг администрирования НПФ, приравнивается к стажу работы на рынках капитала.

НКЦБФР разработала документ согласно нормам закона Украины "О государственном регулировании рынков капитала и организованных товарных рынков" и закона Украины "О рынках капитала и организованных товарных рынках" и доработала его с учетом замечаний и предложений, предоставленных профессиональным сообществом и другими государственными органами.

Напомним, за восемь месяцев 2021 года поступления Пенсионного фонда Украины от единого социального взноса составили 191,2 млрд грн при плане в 184,9 млрд грн.

Согласно данным ПФУ, этого удалось достичь за счет перевыполнения плана поступлений в апреле-августе.

Ранее сообщалось, что по состоянию на начало 2021 года власти Украины задолжали 83 млрд грн пенсионерам с оккупированных территорий.