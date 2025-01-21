ТопФінанс 2005: обираємо найкращу МФО

Журнал "Топ100: рейтинги найбільших" та діловий портал Delo.ua оголошують старт голосування за лідерів ринку МФО за напрямками: онлайн-кредитування, кеш-кредитування, клієнтський сервіс та програма лояльності.

Переможців буде визначено на основі онлайн голосування аудиторії Delo.ua. Голосування триватиме до 10 лютого 2025 року. Переможців буде оголошено на спеціальній церемонії нагородження 26 лютого 2025 року.

Ви можете проголосувати лише за одного номінанта у номінації