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Економічна відповідальність:&nbsp;Топ платників податків 2024

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Моя&nbsp;безбарʼєрність

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Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
ТопФінанс 2005: обираємо найкращу МФО

ТопФінанс 2005: обираємо найкращу МФО

Журнал "Топ100: рейтинги найбільших" та діловий портал Delo.ua оголошують старт голосування за лідерів ринку МФО за напрямками: онлайн-кредитування, кеш-кредитування, клієнтський сервіс та програма лояльності. 

Переможців буде визначено на основі онлайн голосування аудиторії Delo.ua. Голосування триватиме до 10 лютого 2025 року. Переможців буде оголошено на спеціальній церемонії нагородження 26 лютого 2025 року.     

Ви можете проголосувати лише за одного номінанта у номінації

Номінація №1 "Найкращий онлайн-кредитор" Номінація №2 "Лідер кеш-кредитування" Номінація №3 "Найкраща програма лояльності" Номінація №4 "Найкращий клієнтський сервіс"
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