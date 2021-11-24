Новая модель Google Pixel 6a: в сети показали рендеры и характеристики

Компания Google готовится выпустить новый смартфон Pixel серии А, на этот раз всего с 12-мегапиксельной камерой. Об этом сообщает 9To5Google.

Google уже около трех лет выпускает смартфоны Pixel серии А — эта линейка служит альтернативой старшим моделям. Главная особенность таких гаджетов — практически флагманские матрицы камер, которые обеспечивают впечатляющие возможности съемки.

Но на этот раз ситуация может измениться. Из кода приложения «Google Камера» следует, что Pixel 6a получил 12,2-мегапиксельный датчик изображения от Sony (IMX363). Хотя в предыдущей модели была 50-мегапиксельная камера от Samsung (GN1), как в Pixel 6.

Для IMX363 характерно, что он улавливает меньше свет, что негативно влияет на проработку изображения. «Даунгрейд» коснулся также широкоугольной и фронтальной камер — в гаджете будут 12-мегапиксельная IMX386 и 8-мегапиксельная IMX355.

Но у модели есть и преимущества — она построена на базе фирменного чипа Google Tensor GS101, поэтому поддерживает функции пост-обработки — Magic Eraser, Live HDR и другие.

Эксперты считают, что причиной использования Tensor в Pixel 6a стало, что Pixel 5a, выполненный на базе Snapdragon 765G, сильно перегревался в таких «тяжелых» задачах, как запись видео в разрешении 4K.

Другие технические характеристики пока неизвестны, но, судя по первым рендерам гаджета, его дизайн напоминает Pixel 6, а экран немного меньше — 6,2 дюйма. У модели отсутствует разъем для наушников.

Ожидается, что Pixel 6a поступит в продажу в 2022 году, его стоимость пока неизвестна. Базовый Pixel 6 продаётся за 600 долларов (около 16 тысяч грн), Pixel 5 на старте стоил 700 долларов (почти 19 тысяч грн ), а Pixel 5a — 450 долларов (около 12 тысяч грн).

Напомним, 28 октября 2021 года в продажу поступили новые смартфоны Google: Pixel 6 и Pixel 6 Pro с собственным чипом Tensor. Эти гаджеты научились уменьшать размытость фотографий и даже удалять людей на фоне. В плане производительности, по заявлению Google, Tensor является конкурентом новейших процессоров Snapdragon от Qualcomm.

15 октября 2012 года в Украине стартовали продажи iPhone 13. Эта линейка компании Apple по всем параметрам является абсолютно инновационной. В гаджетах применяются: революционно новое решение с диагональным расположением двух камер, суперпрочный дисплей, сверхбыстрый чип A15 и емкий аккумулятор.