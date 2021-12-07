Sony приостанавливает продажу некоторых камер из-за глобальной нехватки чипов

Корпорация Sony приостановила заказы на фотоаппарат ZV-E10 — беззеркальная камера для видеоблога, которую выпустили в августе. Компания приняла такое решение из-за глобальной нехватки чипов, сообщает Dpreview.

В компании объяснили, что из-за нехватки полупроводников задерживаются закупки деталей для продуктов цифрового изображения, то есть для фотоаппаратов. Поэтому с 3 декабря 2021 года Sony не принимает заказы от дилеров и клиентов на ZV-E10.

В своем сообщении Sony заявила, что "приносит извинения за возможные неудобства". Компания уже работает над тем, чтобы решить возникшие проблемы и возобновить доставку камеры как можно скорее.

При этом в Sony не уточнили, будет ли компания закупать детали специально для ZV-E10 или решит переключиться на другие модели камер в своей линейке, ведь нехватка микросхем продолжает создавать проблемы почти для всех производителей.

Камера ZV-E10 — не первая модель, которую Sony сняла с производства. В ноябре этого года компания прекратила продажу фотоаппаратов A7 II, A6400 и A1600. Приостановлена продажа микрофона ECM-B1M и видеокамеры PXW-Z190.

В основных интернет-магазинах, где Sony реализует свою технику, исчез фотоаппарат Sony A9. Точно неизвестно, продажу камеры прекратили или нет. На сайтах указано, что "этот товар больше недоступен", сообщают зарубежные СМИ. При этом в украинских магазинах техники его можно приобрести.

С проблемой нехватки чипов столкнулись и другие мировые гиганты, в частности Apple. Дело в том, что компания по разработке и исследованию беспроводных средств связи Qualcomm, которая остается основным поставщиком чипов для американской корпорации Apple, заявила, что сможет поставить только 20% от общего объема 5G-чипов для линейки смартфонов 2023 года.

Ранее Apple сократила производство iPad из-за дефицита чипов. Компания решила направить чипы и детали на производство iPhone 13, потому что прогнозирует более высокий спрос на телефоны, чем на планшеты.