PlayStation планирует запустить новый сервис подписки на игры - СМИ

Подразделение PlayStation Sony Group Corp. планирует запустить весной 2022 года новый сервис подписки на игры под кодовым названием Spartacus. Об этом сообщает Bloomberg.

Новый продукт объединит в себе PlayStation Plus и PS Now и составит конкуренцию услуге подписки на видеоигры от Microsoft Xbox Game Pass.

Xbox Game Pass предоставляет пользователям доступ к каталогу игр от ряда издателей по единой цене ежемесячной подписки.

А Spartacus позволит владельцам PlayStation оплачивать ежемесячную плату за доступ к каталогу современных и классических игр. Предложение, вероятно, будет доступно на популярной PlayStation 4 и на PlayStation 5. Последнюю версию, к слову, выпустили более года назад, но по-прежнему ее трудно купить из-за проблем с цепочкой поставок.

Spartacus объединит два существующих плана подписки Sony, PlayStation Plus и PlayStation Now. На сегодняшний день PlayStation Plus необходим для большинства сетевых игр и предлагает бесплатные ежемесячные игры, а PlayStation Now позволяет пользователям транслировать или загружать старые игры.

Согласно документам, которые есть в распоряжении издания, Sony планирует сохранить бренд PlayStation Plus, но постепенно откажется от PlayStation Now.

Планируется, что Spartacus будет трехуровневой услугой. Первая будет включать существующие преимущества PlayStation Plus. Вторая предложит большой каталог игр для PlayStation 4 и, в конечном итоге, PlayStation 5. Третий уровень добавит расширенные демонстрации, потоковую передачу игр и библиотеку классических игр для PS1, PS2, PS3 и PSP.

"Хотя PlayStation в последние годы превзошла Xbox по продажам, Sony уступила Microsoft по количеству подписок. С этой новой структурой Sony будет стремиться конкурировать с популярной и прибыльной функцией Xbox", — отмечают в статье.

У Microsoft Game Pass, которую часто называют Netflix видеоигр, более 18 миллионов подписчиков. Сервис позволяет пользователям платить от $10 до $15 в месяц за неограниченный доступ к нескольким сотням игр. Xbox выстроила свою общую стратегию вокруг сервиса в последние годы, помещая все свои игры в Game Pass.

В Sony также работают над расширением своих возможностей в области онлайн игр.

Ранее сообщалось, что Sony планирует сократить количество произведенных игровых консолей PlaySation 5 на миллион единиц к марту 2022 года. Компания снизила свой предыдущий прогноз с 16 млн до 15 млн, из-за чего может не достичь цели в 14,8 млн проданных PS5 к марту 2022 года.

Отмечаем, что в конце октября компания опубликовала финансовый отчет за третий квартал — с июля по сентябрь 2021 года. За этот период компания продала 3,3 млн игровых консолей PlayStation 5. Теперь общее число реализованных консолей составляет 13,4 млн.