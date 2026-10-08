Як готелям залучати більше гостей у 2026 році: що справді працює

Залучити нового гостя коштує вп'ятеро дорожче, ніж утримати вже наявного. Проте більшість готелів продовжують вкладати основний бюджет саме в пошук «нових облич», ігноруючи тих, хто вже залишився задоволеним. У 2026 році ця логіка змінюється: перемагають готелі, що навчилися поєднувати цифровий маркетинг, роботу з конкретними сегментами гостей і системне утримання клієнтів в одну стратегію. Команда Dilo розібралася, які стратегії залучення гостей справді працюють для готелів у 2026 році.

Чому бізнес-туристи залишаються ключовим сегментом

Серед десятків типів мандрівників окремо можна виділити сегмент бізнес-туристів. Попри побоювання щодо скорочення корпоративних бюджетів на відрядження, бізнес-подорожі залишаються важливою складовою готельного попиту, а загальні витрати на них продовжують зростати. За прогнозом Global Business Travel Association, у 2026 році глобальні витрати на бізнес-подорожі сягнуть рекордних $1,71 трлн, що на 7,2% більше, ніж роком раніше.

Залучення цього сегмента безпосередньо впливає на завантаженість готелів. За оцінкою аналітика CreditSights, Marriott, Hilton, Hyatt і Host отримують 60–80% свого бізнесу від корпоративних мандрівників або гостей, пов’язаних із діловими заходами. Більшість бізнес-мандрівників обирають готелі, де можна проводити зустрічі та переговори, тому наявність відповідної інфраструктури дає готелю змогу не лише залучати корпоративних гостей, а й продавати додаткові послуги.

Наразі готельєри використовують різні способи залучити й утримати бізнес-аудиторію:

спеціальні тарифи та антистресові пакети , як-то SPA, масаж, абонемент у басейн, сертифікат на фітнес-центр, які перетворюють робоче відрядження на подорож без стресу;

присутність у соцмережах , де бізнес-мандрівники шукають інформацію так само активно, як і туристи на відпочинку — YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn;

email-розсилки до прибуття, після заселення та після від'їзду, з пропозицією заброньювати мітинг-рум чи столик у ресторані до приїзду, і зі спеціальними бізнес-пакетами та знижками після виїзду;

трансфер — понад 45% туристів позитивно оцінюють можливість трансфер-сервісу, а доставка з аеропорту чи вокзалу є однією з найбільш своєчасних послуг для ділового гостя;

швидке поселення та виїзд без паперової тяганини — особливо затребувано серед мандрівників-міленіалів, які цінують готельні термінали та онлайн-реєстрацію;

здорове харчування у форматі grab and go — безглютенові та веганські страви, доступність тостів, пластівців, йогуртів і фруктів для гостей, які працюють за принципом «схопив і побіг».

Окремим терміном індустрії гостинності стало поняття bleisure (business + leisure), тобто поєднання ділової поїздки з елементами відпочинку. Готель, який вміє перетворити відрядження на такий досвід, отримує шанс на повторні візити того самого гостя.

Утримання гостей як стратегія залучення нових

Залучення нового гостя обходиться в середньому у п'ять разів дорожче, ніж утримання наявного, а зниження рівня відтоку клієнтів усього на 5% здатне підняти прибутковість бізнесу на 25–125%. Саме тому ефективна стратегія залучення в 2026 році неможлива без системної роботи з повторними гостями.

Повторні гості також є потужним маркетинговим активом. Відомо, що переважна більшість людей довіряють рекомендаціям друзів і родини більше, ніж будь-якій іншій рекламі, а умовні 10% постійних гостей витрачають на послуги готелю більше, ніж решта 90% тих, хто приїжджає вперше.

Цифровий маркетинг: основа залучення у 2026 році

Ефективна маркетингова стратегія сьогодні неможлива без грамотної роботи з цифровими каналами.

Веб-сайт готелю

Це перше, що бачить потенційний гість, тому сайт має бути адаптивним під мобільні пристрої, мати чіткий і помітний заклик до дії у кількох місцях сторінки, та бути оптимізованим під пошукові системи. Також має бути якісний контент: фотографії, відео, блог про подорожі та місцеву культуру, тому варто регулярно оновлювати, щоб заохочувати людей повертатися на сайт.

Соціальні мережі

Профілі у Facebook, Instagram та інших платформах мають бути повністю заповнені, з точною адресою, контактами та посиланням на сторінку бронювання. Регулярні публікації та швидка, ввічлива взаємодія з коментарями підписників формують довіру ще до першого бронювання.

PPC-реклама

Платні кампанії в Google Ads чи Facebook Ads дозволяють охопити ширшу аудиторію, якщо кампанії точно таргетовані на цільову групу, а рекламні оголошення чітко доносять пропозицію та містять сильний заклик до дії.

Email-маркетинг

Збір адрес електронної пошти дозволяє будувати сегментовані списки розсилки й надсилати персоналізовані пропозиції (наприклад, сімейний пакет родині з дітьми), що суттєво підвищує ймовірність повторного бронювання.

Платформи онлайн-бронювання

Присутність на Booking.com, Expedia, Agoda та подібних сервісах розширює охоплення до глобальної аудиторії. Важливо закладати комісію платформи в ціноутворення, пропонувати конкурентні тарифи та забезпечувати простий, безперебійний процес бронювання з кількох кроків.

Контроль репутації та якість сервіс у

Рейтинги на Booking, Google та TripAdvisor безпосередньо впливають на рішення нового гостя обрати саме цей готель. Регулярний моніторинг відгуків, оперативна й ввічлива реакція на будь-які коментарі та невеликі персоналізовані деталі, що створюють «вау-ефект», формують стабільно високу репутацію закладу в довгостроковій перспективі.

Програми лояльності як інструмент подвійної дії

Програми лояльності працюють одночасно на залучення нових гостей і утримання наявних. Безкоштовні ночі, знижки на проживання, безкоштовні трансфери чи спа-послуги зі знижкою підвищують вартість бренду та репутацію готелю в ніші. Крім того, такі плюси дозволяють формувати клієнтську базу для подальшого персоналізованого сервісу.

Тож у 2026 році ефективне залучення гостей являє собою поєднання кількох шарів роботи одночасно. Цифровий маркетинг приводить нового гостя на сайт чи платформу бронювання, продуманий сервіс конвертує інтерес у бронювання, а системна робота з утриманням перетворює одноразового гостя на джерело стабільного, повторюваного доходу.