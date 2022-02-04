В Нидерландах обнаружили новый вариант ВИЧ: отличается заразностью

Международная группа ученых исследовала новый вариант вируса иммунодефицита, который получил название VB, и опубликовала результаты в журнале Science.

Вариант VB отличается высокой вирулентностью (способностью вызвать заболевание) и заразностью. Его выявили у 17 человек в конце 2018 года в рамках международного проекта Beehive, когда отслеживали образцы вируса иммунодефицита из стран Европы и из Уганды.

15 зараженных этим вариантом — из Нидерландов, один — из Бельгии, один — из Швейцарии. После этого ученые проанализировали данные еще 6,7 тысячи ВИЧ-инфицированных в Нидерландах и выявили 92 случая заражения VB в стране. В результате общее число носителей этого варианта вируса достигло 109.

Исследования показали, что у людей, инфицированных VB, концентрация вирусных частиц в плазме крови примерно в четыре раза выше, чем обычно при ВИЧ, а их иммунитет снижается в два раза быстрее. Из-за этого возникает риск развития СПИДа уже в течение 2–3 лет.

Однако вариант VB, полагают ученые, не представляет угрозы для общественного здравоохранения, поскольку антиретровирусная терапия эффективно борется с ВИЧ-инфекцией.

"Наихудшим сценарием было бы появление варианта, который сочетает в себе высокую вирулентность, высокую трансмиссивность и резистентность к лечению. Обнаруженный нами вариант обладает только первыми двумя", — заявил ученый Крис Ваймант, который принимал участие в исследовании.

Напомним, американская компания Moderna объявила о начале клинических испытаний второй вакцины против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) на базе мРНК. Принцип действия потенциальной вакцины основан на матричной РНК – так же, как и в случае вакцины против Covid-19 производства компании Moderna. До этого ученые успешно испытали на мышах и макаках экспериментальную мРНК-вакцину против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).

По оценке Центра общественного здоровья, сейчас в Украине проживает не менее 257 тыся человек с ВИЧ. Значительно хуже, чем в Украине, ситуация с заболеваемостью ВИЧ в России. Оценочное количество людей с ВИЧ там — почти 1,5 млн человек.