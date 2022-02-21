Арест акций "Большевика" отвернет международных инвесторов от приватизации – KPMG

Международные инвесторы не готовы участвовать в приватизации, если существует угроза ареста акций предприятий со стороны правоохранительных органов.

Прецедент с АО "Первый киевский машиностроительный завод" (завод "Большевик"), акции которого были арестованы Государственным бюро расследований, будет иметь негативное влияние на отношение международных инвесторов.

Об этом Delo.ua сообщили в компании KPMG Украина, выступившей советником по приватизации АО ПКМЗ.

"Ни один иностранный инвестор не будет покупать акции, если есть перспектива их ареста со стороны правоохранительных органов. Особенно когда приватизация ПКМЗ стала первой с 2005 года "большой приватизацией", и является своеобразным прецедентом, который может оказать диспропорциональное и негативное влияние на отношение инвесторов, особенно международных, к приватизации в Украине в целом", – отметили в KPMG.

Там подчеркивают, что крупная приватизация АО ПКМЗ стала первой после "Криворожстали" в 2005 году. Это подтверждает, что Украина двигается в сторону современного государства. Впрочем, действия правоохранителей по активу негативно влияют на инвестиционный климат.

"В целом, подобные процессы, которые мы сейчас наблюдаем, негативно влияют на инвестиционный климат Украины и дают неверный сигнал инвесторам по поводу участия в приватизации. К сожалению, риск подобных процессов намного больше влияет на цену приватизации, чем стартовая цена или любые другие факторы", – добавили в KPMG.

Напомним, в конце октября 2021 года на аукционе в рамках "Большой приватизации" Первый Киевский машиностроительный завод за 1,429 млрд грн купила компания "Дженерал Коммерс", которая входит в орбиту влияния бизнесменов Василия Хмельницкого и Андрея Иванова.