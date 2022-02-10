Дефицит чипов надолго: продукцию ключевого поставщика полупроводников Sumco раскупили по предзаказам до 2026 года

Проблема с микропроцессорами, от которой страдают производители электроники, грозит затянуться надолго. Об этом свидетельствует заявление японской корпорации Sumco, ключевого поставщика кремниевых пластин для полупроводниковой промышленности, которая распродала свою продукцию вплоть до 2026 года, сообщает Bloomberg.

Sumco получила заказы по производству пластин на пять лет вперед, так как спрос на эту продукцию значительно превышает предложение. Это свидетельствует, что дефицит в отрасли может существовать еще долгие годы. Причем в 2021 году цена кремниевых пластин выросла на 10%.

Японская компания — одна из немногих, поставляющих специализированные кремниевые пластины, которые необходимы для производства микросхем.

Sumco заявила, что не сможет расширить свое производство в 2022 году, несмотря на высокий спрос со стороны клиентов, отчаянно нуждающихся в долгосрочных поставках. Она уже сделала все возможное для оптимизации существующих производственных линий.

В компании прогнозируют, что цена кремниевых пластин продолжит расти минимум до 2024 года.

Напомним, из-за дефицита чипов уже пострадали многие известные производители. Акции Sony упали примерно на 13% с начала финансового 2021 года, который заканчивается в марте, при этом стоимость компании снизилась на 25,71 млрд долларов. Основная причина в том, что японский гигант сократил план продаж игровых приставок PS5 на весь год с 14,8 млн до 11,5 млн штук. Причиной стала нехватка чипов.

СМИ сообщают также, что из-за дефицита полупроводниковых компонентов компания Tesla якобы решила удалить один из двух электронных блоков управления, которые обычно устанавливаются на рулевые тяги некоторых китайских автомобилей Model 3 и Model Y.