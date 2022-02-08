Из-за дефицита чипов Tesla якобы отказывается от двойных электронных блоков управления — СМИ

Из-за нехватки полупроводниковых компонентов Tesla решила удалить один из двух электронных блоков управления, которые обычно устанавливаются на рулевые тяги некоторых китайских автомобилей Model 3 и Model Y. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на неназванных сотрудников автопроизводителя.

Tesla не сообщила об исключении блока, которое, по данным издания, уже затронуло десятки тысяч автомобилей, отгружаемых клиентам в Китае, Австралии, Великобритании, в Германии и других странах Европы. Пока не ясно, будет ли компания вносить аналогичные изменения в автомобили, производимые или поставляемые в США.

Издание предполагает, что такие решения приняты из-за нехватки чипов. Но это также означает, что Tesla не может превратить свои автомобили в беспилотные.

По словам неназванных сотрудников автопроизводителя, добавление функциональности "уровня 3", которая позволит водителю использовать свою Tesla без помощи рук, потребует системы с двойным электронным блоком управления. Если в машине его нет, необходимо будет посетить сервисный центр.

Но исключение блока не вызовет проблем с безопасностью, поскольку удаленная часть считалась вторичным электронным компонентом управления, используемым в основном в качестве резервного.

Отсутствие блока управления снизит затраты Tesla в краткосрочной перспективе, если в результате изменений системы не возникнет проблем.

Когда Tesla приняла решение исключить электронный блок управления из своих рулевых реек, велась внутренняя дискуссия о том, следует ли уведомлять клиентов, рассказали CNBC два сотрудника. Эти люди попросили остаться анонимными, потому что они не уполномочены говорить от имени компании.

В феврале 2022 года Tesla Inc. пришлось отозвать в США более 817 тысяч автомобилей из-за того, что звуковой сигнал может не сработать, если водитель не пристегнул ремень безопасности, когда машина заводится. Компания выполнит беспроводное обновление программного обеспечения для решения этой проблемы.

Перед этим компании пришлось отозвать почти 54 тысячи автомобилей, которые оснащены программным обеспечением Full Self-Driving (Beta) для автономного вождения. NHTSA заявило, что функция, также известная как бета-версия FSD, может позволить транспортным средствам проезжать перекресток без остановки, несмотря на соответствующий знак.