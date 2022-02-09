ЕС планирует резко увеличить производство чипов: привлечет более $17 млрд инвестиций

Европейский Союз поддерживает увеличение инвестиций в производство микропроцессоров, чтобы снизить зависимость от поставок из других стран. Об этом сообщает CNBC.

Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, объявила о новом законе о европейских чипах, который позволит привлечь 15 миллиардов евро (17,11 миллиарда долларов) в виде дополнительных государственных и частных инвестиций до 2030 года. Это будет сделано сверх 30 миллиардов евро государственных инвестиций, которые были выделены ранее.

"Пандемия болезненно выявила уязвимость цепочек поставок чипов. Вы все знаете, что глобальная нехватка чипов действительно замедлила наше восстановление", — заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Автопроизводители и другие предприятия ЕС столкнулись с трудностями после пандемии коронавируса, поскольку были нарушены цепочки поставок. При этом полупроводниковые компоненты используются для самых разных целей, таких как производство товаров для дома и автомобилей.

"Мы поставили перед собой цель к 2030 году иметь 20% доли мирового рынка производства чипсов здесь, в Европе. Прямо сейчас мы на уровне 9%", — сказал фон дер Ляйен.

Комиссия объявила о намерении скорректировать правила госпомощи, чтобы поддержать увеличение государственных инвестиций в эту область.

Предложения еще должны быть обсуждены и одобрены европейскими государствами и законодателями.

Сейчас основная часть мирового производства микропрцессоров приходится на Китай и Тайвань.

Дефицит чипов возник в последние два года, после того, как пандемия коронавируса привела к глобальной нехватке микропроцессоров. Это вызвало увеличение сроков поставки ряда продукции, включая автомобили и PlayStation 5.

В результате в конце 2021 года из-за нехватки электронных комплектующих были вынуждены временно остановиться заводы-автопроизводители Skoda Auto Volkswagen, расположенные в Чехии. В октябре того же года в Японии производство автомобилей остановили все 14 заводов Toyota.