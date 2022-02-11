Дефицит чипов обострится: заводы Western Digital и Kioxia приостановили производство

Компании Kioxia Holdings Corp. и Western Digital вынуждены остановить заводы по производству чипов NAND, которые находятся в японских городах Йоккаити и Китаками. Это произошло из-за загрязнения используемых в технологическом процессе реактивов, сообщает Wall Street Journal.

В результате происшествия Western Digital и Kioxia недопоставят на рынок значительное количество флеш-памяти. Загрязнение сырья привело к списанию в брак крупных объемов готовой продукции и к остановке производственного цикла. По оценке Western Digital будет недопоставлено минимум 6,5 млн Тбайт флеш-памяти.

Происшествие не позволит произвести 13% объема чипов NAND, которые эти компании планировали выпустить в первом квартале.

Отраслевые аналитики отмечают, что это неминуемо приведет к подорожанию такой продукции на 5-10%. Причем до происшествия звучали прогнозы, что на рынке флеш-памяти в течение года будет небольшой избыток предложения, а средняя цена чипов NAND будет постепенно снижаться.

Совокупная рыночная доля Western Digital и Kioxia на рынке NAND составляет 32,5 %. Основной объем флеш-памяти, поставляемый этими компаниями, используется в накопителях SSD и eMMC. Микросхемы, которые выпускаются на заводах в Японии, необходимы при производстве смартфонов, компьютеров и серверов.

В результате критическая ситуация с нехваткой микропроцессоров в разных отраслях промышленности может еще больше усугубиться.

Напомним, из-за дефицита чипов уже пострадали многие известные производители. СМИ сообщают, что из-за нехватки полупроводниковых компонентов компания Tesla якобы решила удалить один из двух электронных блоков управления, которые обычно устанавливаются на рулевые тяги некоторых китайских автомобилей Model 3 и Model Y.

В то же время акции Sony упали примерно на 13% с начала финансового 2021 года, который заканчивается в марте, при этом стоимость компании снизилась на 25,71 млрд долларов. Основная причина в том, что японский гигант сократил план продаж игровых приставок PS5 на весь год с 14,8 млн до 11,5 млн штук. Причиной стала нехватка чипов.