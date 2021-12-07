Дело НГЗ: полиция открыла производство на адвокатов ”Стоп шлам” за подделку справок о коронавирусе

Медицинские справки, которые предоставили в суд три адвоката «Стоп шлам», имеют признаки подделки. Полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба НГЗ.

На последнем судебном заседании по делу об иске на 9,2 млрд грн адвокаты «Стоп шлам» предоставили в суд справки о заболевании коронавирусом. В связи с этим рассмотрение дела было перенесено.

Согласно постановлению суда, справки были выданы клиникой лечебного голодания, расположенной в селе Плюты в Киевской области. Заведение специализируется на нетрадиционной медицине и СПА-процедурах.

«Поскольку справки выглядели сомнительно, суд обязал «больных» предоставить подтверждающие документы о заболеваниях с QR-кодами», – говорится в сообщении НГЗ.

В то же время полиция открыла уголовное производство по части 4 статьи 358 «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов».

На предприятии считают, что таким образом адвокаты «Стоп шлам» затягивают рассмотрение дела, поскольку не имеют никаких реальных фактов. Сам иск к НГЗ называют спланированной рейдерской атакой, к которой привлечены «профессиональные» общественные активисты, судьи, эксперты и другие.

В частности, к участникам атаки на завод, по мнению НГЗ, причастны Павел Куфтырев, Олег Верник, Артемий Воробьев, Алексей Француз, Татьяна Тимочко, несколько местных активистов, судьи Заводского районного суда и эксперты КНИДСЕ. Все эти лица связаны между собой и имеют опыт в экологическом рейдерстве – на их счету есть успешные кейсы из «БРСМ-Нафта» и «Гавриловские цыплята».

В настоящее время в отношении большинства из них возбуждены уголовные производства.

В НГЗ надеются, что действия рейдеров получат надлежащую правовую оценку и они понесут наказание.

Ранее адвокатов «Стоп шлам» вместе с судьей обвинили в фальсификации материалов дела о взыскании с Николаевского глиноземного завода 9,2 млрд грн морального ущерба в пользу общественной организации.