Рассмотрение дела НГЗ на 9 млрд снова сорвано — адвокаты "Стоп шлам" предоставили справки о Covid из клиники нетрадиционной медицины

Согласно определению Николаевского апелляционного суда, заседание по делу о взыскании 9,2 млрд грн «морального вреда» с Николаевского глиноземного завода было перенесено на 14 декабря в связи с ходатайством трех адвокатов “Стоп шлам”, у которых якобы обнаружен Covid. Они предоставили в суд справки о заболевании коронавирусом из клиники лечебного голодания. Об этом сообщает НГЗ.

"Заболевание у адвокатов появилось одновременно и внезапно – накануне вечером они находились в Николаеве, когда заседание было прервано до утра "заминированием" суда", – говорится в сообщении на странице завода в Facebook.

В качестве подтверждения заболевания представители «Стоп шлам» предоставили справки из клиники лечебного голодания "Медок", которая расположена почти в 500 км от Николаева.

Документы выданы Воробьеву и Щелкунову с разницей в несколько минут за час до начала рассмотрения дела.

Сама клиника, в которой получены справки о якобы заболеваемости защитников "Стоп шлам", специализируется на нетрадиционной медицине, лечебном голодании и СПА-процедурах. Заведение расположено в селе Плюты Киевской области, его уставной капитал составляет 100 тысяч грн.

Суд обязал представителей общественной организации предоставить подтверждающие документы о заболеваниях с QR-кодами, поскольку справки выглядят сомнительно.

На Николаевском глиноземном считают, что, затягивая таким образом рассмотрение дела, "Стоп шлам" в очередной раз доказывает, что иск к НГЗ сфальсифицирован и не содержит никаких реальных фактов, а все действия псевдоактивистов – это спланированная рейдерская атака.

"Надеемся, что правоохранители дадут соответствующую оценку действиям этой организованной группы и участники одной из самых масштабных афер понесут заслуженное наказание", – резюмируют в НГЗ.

Напомним, ранее выяснилось, что материалы дела о взыскании 9,2 млрд грн с завода были сфальсифицированы адвокатами общественной организации.

Полиция и ГБР расследуют три уголовных производства по фактам подделки документов, превышения служебных полномочий и мошенничества со стороны учредителей «Стоп шлам» и их сообщников.