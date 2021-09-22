Дело НГЗ: следствие выявило "мертвые души" среди истцов из организации "Стоп шлам"

Полиция установила уже более 60 человек, которые без их ведома были указаны как пострадавшие в иске общественной организации "Стоп шлам", которая требует через суд 9,2 млрд грн от Николаевского глиноземного завода за оказанный им моральный вред.

Об этом заявил адвокат НГЗ Владимир Ващенко во время апелляционного рассмотрения дела, сообщают на официальной странице предприятия в Facebook.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Так, во вторник, 21 сентября, в Николаевском апелляционном суде состоялось второе заседание по обжалованию решения Заводского районного суда Николаева о взыскании с Николаевского глиноземного завода 9,2 млрд грн в пользу общественной организации "Стоп шлам".

"Во время судебного заседания адвокаты НГЗ предоставили суду очередное доказательство мошенничества со стороны учредителей "Стоп шлам". Согласно материалам уголовного производства, установлено уже более 60 человек, которые указаны как якобы пострадавшие в иске общественной организации, но на самом деле никогда не слышали даже о ее существовании и не имеют никакого отношения к ее деятельности", — отмечают на предприятии.

По словам адвоката НГЗ Владимира Ващенко, для фабрикации дела в суде первой инстанции была использована подделка документов и заявлений людей, которые не были членами общественной организации и отрицают свое участие в ней.

В НГЗ надеются, что правоохранительные органы и суд дадут соответствующую оценку таким действиям.

"Надеемся, правоохранительные органы и суд дадут соответствующую оценку экорейдерам и защитят тысячи людей от псевдоактивистов, которые в поисках наживы готовы разрушить не только стабильно работающее предприятие, но и благосостояние всего региона", — говорится в сообщении НГЗ.

Читайте также: Дело о "моральном вреде" НГЗ на 9,2 млрд: полиция подозревает, что экспертиза подделана

Ранее журналисты установили, что большинство членов "Стоп шлам", указанные в иске на 9,2 млрд грн, не знают об этой общественной организации или вообще не существуют.

Полиция уже открыла уголовное производство в отношении учредителей общественной организации по статье "Мошенничество" Уголовного кодекса Украины.

В то же время ГБР и НАБУ расследуют действия судьи Заводского районного суда Ирины Бобровой, которая с многочисленными нарушениями вынесла решение в пользу "Стоп шлам".