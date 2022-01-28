Госэкоинспекция оценила масштабный прорыв дамбы на "АрселорМиттал Кривой Рог" в 300 тысяч гривен ущерба для окружающей среды

На территории цеха шламового хозяйства рудообогатительной фабрики ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" 20 декабря произошел масштабный прорыв дамбы. Государственная экологическая инспекция решила, что авария нанесла ущерб окружающей среде на 300 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Госэкоинспекции.

Как стало известно, на территории цеха "АрселорМиттал Кривой Рог" произошла неконтролируемая утечка технической воды объемом примерно 80 тысяч кубических метров.

Специалисты ведомства установили, что предприятие нарушило правила эксплуатации хвостохранилища "Центральное".

"В результате неконтролируемая утечка загрязненной технической воды привела к загрязнению прилегающей территории - земель сельскохозяйственного назначения", — подчеркивают в Госэкоинспекции.

Почву с места прорыва дамбы передали в лабораторию. В ней выявили повышенное содержание хлоридов и сульфатов, то есть специфических веществ, содержащихся в отходах хвостохранилища.

"Учитывая, что нормативно-денежная оценка земли загрязненных территорий достаточно низкая, сумма ущерба, нанесенного ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" окружающей среде, составила 300 тысяч гривен", — сообщили в ведомстве.

Теперь предприятие должно устранить аварийное состояние технологического объекта и аккумулирующей емкости, чтобы техническая вода и отходы хвостохранилища не попадали за ее пределы.

Дополнительно "АрселорМиттал Кривой Рог" обязали установить мониторинговые скважины, чтобы контролировать состояние подземных вод, которые тоже могли подвергнуться загрязнению из-за аварии.

Напомним, после прорыва дамбы в Кривой Рог вызвали представителей двух генеральных проектировщиков строительства хвостохранилища – институтов "УкрНИИВодоканалпроект" (Киев) и "Южгипроруда" (Харьков), для выяснения ситуации.

Хвостохранилище, в котором произошло ЧП, расположено в балке между отвалом сталеплавильных шлаков и хвостохранилищем "Миролюбовское", на расстоянии 3-5 км до ближайшей жилой зоны. По данным предприятия, по всей чаше "Центрального" уложен противофильтрационный экран из нетоксичного материала – бентонита, который полностью исключает проникновение технической воды в подземные водоносные горизонты.