Корпоративна культура, яка просуває рівні можливості

АB InBev Efes Ukraine сповідує принцип рівноправ’я у власній корпоративній культурі. Це відображено у всьому — від співвідношення чоловіків та жінок у команді до нівелювання поняття «чоловіча» робота. Мар’яна Кошарновська, старша менеджерка з персоналу AB InBev Efes Ukraine, розповіла про внутрішню релокацію, відновлення виробництв, реінтеграцію ветеранів та оцінювання рівня задоволеності працівників.

Наскільки змінилося ваше бачення розвитку корпоративної культури за останні роки? Що стало більш актуальним?

— АB InBev Efes є міжнародною компанією з потужною корпоративною культурою, яка активно просуває рівні можливості розвитку та успіху у бізнесі для всіх працівників, незалежно від раси, статі, етнічної приналежності, релігії, віку, фізичних можливостей та інших показників. І це неймовірно цінно і надихає, адже словосполучення Diversity&Inclusion (різноманітність та інклюзія. — Ред.) для нас давно не тренд і данина моді, а спосіб життя.

Ще до початку повномасштабного вторгнення ми відстежували показник D&I. На виробництвах компанії працює однакова кількість жінок та чоловіків. У складі топменеджменту завжди були жінки, і зараз їх також багато.

Основні цінності корпоративної культури — невід’ємна частина ДНК компанії. Люди — наша найбільша цінність, і саме це є основою всіх корпоративних принципів.

А як ви визначаєте потреби співробітників у сфері добробуту?

— Для нас дуже важливо бути постійно на зв’язку з працівниками. Тому є добре відпрацьований інструмент — анонімне опитування залученості, яке ми проводимо двічі на рік. Щоразу після отримання результатів ми аналізуємо ситуацію та впроваджуємо зміни. Насправді останніми роками індекс залученості компанії тримається на високому рівні, а від початку повномасштабного вторгнення навіть зріс. І цей чинник напряму корелює з корпоративними програмами піклування про добробут, безпеку, ментальне та фізичне здоров’я працівників.

Про безпеку хотілось би поговорити докладніше, бо виробничі потужності АB InBev Efes були поруч із бойовими зонами. Як ви організували релокацію, чи підтримували членів родин працівників?

— Так, ви праві, ми потрапили у надскладні умови після початку повномасштабного вторгнення, адже всі наші броварні опинилися поблизу зон бойових дій — у Чернігові, Харкові та Миколаєві. Керівництво компанії вирішило зупинити всі підприємства і сфокусуватися на головному — житті й безпеці співробітників та членів їхніх сімей. Компанія релокувала співробітників на захід України та до Європи — Праги, Бремена, Льовена. Саме тоді ми ще раз усвідомили, що найцінніше для компанії — життя наших працівників, найцінніше — це люди.

Після стабілізації безпекової ситуації ми відновили виробництво у Чернігові та Миколаєві. Неймовірно пишаємося цим рішенням, адже відновлення пивоварного виробництва — досить складний і тривалий технологічний процес, який потребує залучення багатьох ресурсів. І швидке відновлення виробництва — це стовідсоткова заслуга співробітників, які зробили все можливе для цього.

Заради ефективної роботи броварень та безпеки команди робота у Харкові призупинена ще й досі. Керівництво запропонувало спеціалістам харківської броварні релокацію у Чернігів чи Миколаїв, компенсувало витрати на оренду житла, переїзд працівників та членів їхніх родин і пошук житла, а також виплатило одноразову допомогу на переміщення.

Таким чином нам вдалося вирішити питання з кадрами на щойно відновлених виробництвах і водночас зберегти цінних співробітників у штаті компанії. Загалом за 2023-2024 роки було переміщено майже 100 працівників із Харкова.

До речі, про збереження штату: фахівці кажуть, що 2024-й стане роком глобальної кадрової кризи. Чи відчуваєте ви нестачу персоналу?

— Дійсно, багато експертів дійшли думки, що у 2024-2025 роках компанії будуть відчувати кадровий голод, і ми не виняток.

Як я уже згадувала, ми вирішуємо проблему браку персоналу через залучення наших працівників з виробництва, яке наразі призупинене, до роботи на броварнях, що вже відновили свою роботу.

Також ми залучаємо жінок до роботи на посадах, які до цього вважалися традиційно «чоловічими». Жінки проходять навчання коштом компанії, після чого вони можуть стати частиною нашої команди. Також ми не толеруємо ейджизм, тому завжди радо вітаємо працівників із великим досвідом роботи.

Хочеться додати, що головна наша стратегія — перехід від залучення до збереження персоналу.

Розкажіть про трансформаційні кейси останніх двох років, їхні цілі та результати.

— Наш найголовніший People-пріоритет наразі — підготовка та організація грамотного і максимально екологічного повернення демобілізованих працівників у колектив.

В АB InBev Efes розпочався процес реадаптації ветеранів зі створення внутрішньої корпоративної програми. Ми віримо, що, повертаючись у колектив, демобілізовані потребуватимуть більше нашої уваги та підтримки перший час, тому наше ключове завдання — максимальне полегшення їхньої інтеграції назад у колектив та цивільне життя.

Практичним кроком у розширенні соціального впливу програми стала підтримка ветеранів Чернігівщини — нашого домашнього регіону.

Компанія розпочала співпрацю з ветеранською спільнотою Чернігівщини та Агенцією регіонального розвитку Чернігівської області у сфері бізнес-навчання для ветеранів/ок та членів їхніх сімей. Інформуючи ветеранів щодо важливих правил та бізнес-процесів у заснуванні власної справи, ми підтримуємо майбутніх підприємців-ветеранів, що прагнуть створити власний бізнес.

Серед основних цілей проєкту — утримати досвідчених працівників, які повертаються після демобілізації (надаючи ветеранам фінансову, психологічну та фізичну підтримку), залучити до роботи у компанії людей з військовим досвідом, стати для них надійним вибором у пошуку роботодавця, продовжити розвивати інклюзивну корпоративну культуру, де кожен та кожна почувається залученим/ою та реалізованим/ою, надати соціальну підтримку ветеранам у регіонах нашої присутності (натепер — Чернігівщина, у найближчих планах — Миколаївщина, згодом — Харківщина), регулярно підтримувати ветеранські ініціативи та проєкти у громадах, де розташовані наші виробництва (Чернігівщина, Миколаївщина, Харківщина).

Як ви сприяєте балансу роботи та особистого життя ваших працівників, адже проблеми ментального здоров’я дуже актуальні?

— Працівники та їхні близькі мають можливість отримати безкоштовні та анонімні консультації спеціалістів різних напрямів (психолога, психотерапевта, коуча, юриста, фінансиста). Регулярно проводимо вебінари на тему підтримання ментального здоров’я. Ми постійно збираємо зворотний зв’язок і поліпшуємо цю програму.