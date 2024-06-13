Метінвест планує інвестувати в українське підприємство з випуску DRI-котунів $2,6 млрд

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Гірничо-металургійна група "Метінвест" задовго до війни розробила стратегію переходу до виробництва "зеленої" сталі.

Про це повідомив комерційний директор (CMO, Chief Marketing Officer) групи Дмитро Ніколаєнко під час Конференції з відновлення України в Берліні.

"Ми в "Метінвесті" розробили стратегію переходу до "зеленої" сталі задовго до війни за підтримки McKinsey. Вона передбачала перехід доменних печей на DRI на наших сталеливарних підприємствах", - сказав Ніколаєнко.

При цьому Ніколаєнко зазначив, що у світі існують дві найбільші проблеми в трансформації "зеленої" сталі. Перше - доступність "зеленої" енергії, друге - доступність джерела первинного заліза, виробленого екологічно чистим способом із мінімально можливими викидами вуглецю.

"В обох цих завданнях Україна може бути дуже хорошим партнером у європейському ланцюжку цієї трансформації, тому що у нас є дуже хороше джерело залізної руди, яке може бути дуже добре збагачене - до 70% і більше Fe, і це цілком можливо для виробництва окатишів класу DRI (залізорудні окатиші прямого відновлення заліза DRI - ІФ-У)", - констатував CMO.

За його словами, до війни "Метінвест" виробляв 44 млн тонн різних видів залізорудної продукції, з них 2 млн тонн становили окатиші марки DRI.

"І у нас є проєкти трансформації, реконструкції наших об'єктів у Північному ГЗК. Є проєкт зі збагачення нашого концентрату, зокрема флотаційним методом, і будівництво двох машин огрудкування для виробництва окатишів марки DRI потужністю до 12 млн тонн на рік. Також проєкт може бути реалізовано на ПГЗК, який загалом зможе виробляти близько 20 млн тонн окатишів марки DRI", - сказав комерційний директор.

Він додав, що на два зазначених великих проєкти знадобляться інвестиції в $2,6 млрд, які можна реалізувати поетапно.

Крім того, є проєкт будівництва трьох виробництв потужністю до 5,6 млн тонн DRI-ГБЗ (екологічно чисті брикети прямого відновлення заліза), що потребуватиме також близько $2 млрд інвестицій. Клієнти на таку продукцію є не лише в Європі, а й в Україні, наголосив Ніколаєнко.

В "Метінвесті" заявляють про готовність до "зеленого" порядку денного з погляду реалізації цих проєктів, але найбільше питання - фінансування і гарантії, які важко отримати в нинішній ситуації в Україні.

Зокрема, Ніколаєнко уточнив, що ці проєкти є довгостроковими, на їхню реалізацію знадобиться більше ніж п'ять років, і найбільшу частину цього часу забиратиме фаза підготовки та проєктування - понад один рік.

"Ми в "Метінвесті" цілком готові брати участь у трансформації Європи в "зелену" сталь із конкретним і дуже добре розробленим проєктом на цей момент", - резюмував Ніколаєнко.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні - в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європи.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно керують ним. ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".