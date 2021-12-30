Правительство США требует от украинца Полякова продать свою долю в Firefly Aerospace

Правительство США требует от украинского предпринимателя Максима Полякова продать свою долю в ракетной компании Firefly Aerospace Inc. Правительство ссылается на соображения национальной безопасности.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как пишет издание, правительство США обратилось с просьбой к Максиму Полякову, украинскому предпринимателю, продать свою долю в ракетной компании Firefly Aerospace Inc., ссылаясь на соображения национальной безопасности.

Firefly, частная ракетная компания, которая находится в Остине, штат Техас, в течение нескольких лет поддерживалась Поляковым, который построил империю программного обеспечения в Украине. Представители правительства и аэрокосмической промышленности США выразили опасения, что ценные технологии могут попасть в Украину, Россию или другие страны, пытающиеся разработать ракетные программы.

В конце ноября Поляков получил письмо от Комитета по иностранным инвестициям в США (CFIUS), в котором говорилось о проблемах национальной безопасности и содержалась просьба к Полякову и его инвестиционной фирме Noosphere Venture Partners продать свою примерно 50%-ную долю в Firefly.

Несмотря на то что Поляков вложил в Firefly более 200 миллионов долларов своего состояния, он согласился выйти из правления компании и повседневной деятельности Firefly, утверждая при этом, что его владение Firefly не представляет угрозы национальной безопасности.

“Noosphere Ventures объявила сегодня, что намерена сохранить инвестиционно-банковскую фирму для оказания помощи в продаже доли участия Noosphere Ventures в Firefly Aerospace”, – говорится в заявлении компании Полякова.

Поляков спас Firefly от банкротства в 2017 году и вложил деньги в компанию, чтобы оживить ее. В сентябре Firefly провела свой первый запуск ракеты с базы Ванденберг.

По словам двух человек, знакомых с ситуацией, правительство США прекратило текущие операции по запуску ракеты Firefly в Ванденберге, поскольку рассматривается проблема собственности с Поляковым.

Как отмечает Bloomberg, Поляков мечтал превратить Firefly в крупную аэрокосмическую компанию, которая могла бы принести пользу как США, так и Украине. Он надеялся, что Firefly сможет объединить своих лучших инженеров из США и Украины, чтобы создать флот больших ракет, способных вывести на орбиту множество спутников, а затем отправиться на Луну. Поляков хотел, чтобы США получили доступ к украинскому опыту, а также нашли способ повысить перспективы украинских инженеров аэрокосмической отрасли.

За последние пару лет Firefly добился устойчивого прогресса. Компания выиграла контракты от НАСА, DARPA и ВВС США на различные миссии. Компания также получила соглашение об обмене технологиями между Украиной и США. Компания имеет крупное предприятие по производству и испытанию ракет в Центральном Техасе и управляет дочерней компанией в Украине в Днепре, чтобы помочь в разработке технологий.

Ранее Макс Поляков, бизнесмен и инвестор, сделавший состояние на IT, в сентябре 2021 года запустил ракету Alpha, которую разработала его компания Firefly Aerospace. Старт состоялся с космодрома военно-воздушных сил США.

Компания Firefly Aerospace Максима Полякова также участвует в лунной миссии NASA вместе со SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса.