В Новомосковске запускают линию титановой 3D-печати

Компания "ТитанЭра" установила первый 3D-принтер в Новомосковске на пилотном заводе по изготовлению титанового порошка и конечных изделий. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Уникальность этого промышленного актива в том, что он базируется на украинской запатентованной технологии получения "зеленого" титана — TitanEraprocess.

3D-принтер в Новомосковске

На заводе установлен принтер для 3D-печати марки Alfa-150 D украинской компании "Аддитивные лазерные технологии Украины". "ТитанЭра" успешно напечатала тестовое изделие и частный заказ медицинского назначения. В первой итерации компания использовала классический титановый порошок. Сейчас проходят тесты собственного "зеленого" титанового порошка для старта производства.

"Мы запускаем линию титановой 3D-печати, которую я считаю самой перспективной, несмотря на технологические вызовы, которые решает весь мир, и в том числе "ТитанЭра". Расширяя спектр методов изготовления конечных продуктов, мы получаем массив данных, что позволяет нам быть гибкими и работать с любыми сферами использования титана. Мировая конъюнктура вынуждает нас обратить больше внимания на работу с клиентами в оборонной и космической сферах", — заявил генеральный директор компании "ТитанЭра"Андрей Бродский.

3D-печать дополнила линейку других технологий порошкового прессования и проката, которые используют на заводе.

"ТитанЭра" — украинская компания, которая первая в мире строит пилотный завод по изготовлению конечных титановых продуктов, обходя стадию титановой губки, и использует собственную запатентованную технологию Titanera Process. Это позволяет получать титан быстрее, со значительно меньшим потреблением энергии, без токсических отходов и выбросов.

Напомним, "ТитанЭра" участвует в проекте по отправке первой украинской миссии на Луну. Это позволит стране присоединиться к клубу привилегированных стран, доставивших груз на Луну. Подобная логистика до этого удавалась лишь трем государствам — США, Китаю и России.

Технология 3D-печати становится все более популярной также в строительной сфере. Она позволяет строить быстро, дешево и с минимальным привлечением живой рабочей силы. Самый большой в мире проект — район на 100 жилых домов — будет построен в Остине, штат Техас, США.