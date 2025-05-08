"Автоцивілка" на порозі великих змін

2025 рік несе чимало змін для ринку обов’язкового страхування автоцивільної відповідальності, до яких адаптуються не всі страховики. «ТОП-100» з’ясував, як компанії адаптуватимуться до законодавчих змін у сфері ОСЦПВ.

Ринок обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів (ОСЦПВ, або «автоцивілка») другий рік поспіль демонструє упевнене зростання. Після того як цей сегмент страхового ринку просів у 2022 році майже на 3% за сумою страхових платежів, у 2023-му було зафіксовано зростання на рівні 25%, а у 2024-му — ще на 26%.

При цьому кількість страхових компаній, які мають право продавати поліси ОСЦПВ, продовжує скорочуватись. Наприклад, якщо на початку 2014 року в сегменті «автоцивілки» працювало приблизно 80 страховиків, то наприкінці 2024 року їх кількість становила всього 28 СК.

У 2025-му ринок ОСЦПВ починає жити за новими правилами через набрання чинності нової редакції закону «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів». На думку експертів, протягом року можливий вихід з ринку «автоцивілки» ще кількох страховиків, які не зможуть вписатися в оновлені законодавчі умови.

Рік великих змін

Ринок ОСЦПВ, як і КАСКО, має високий рівень концентрації. Згідно з даними Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ), найбільші 10 страхових компаній залучили за 2024 рік 7,6 млрд грн страхових платежів, або 70% усіх премій з «автоцивілки». Ці ж компанії здійснили виплати на 3 млрд грн, що становить 63% усіх виплат з ОСЦПВ.

Втім нові законодавчі зміни можуть вплинути на перерозподіл сил на ринку, оскільки далеко не всі страховики зможуть до них пристосуватись.

Нагадаємо, що з 1 січня 2025 року:

Максимальна страхова виплата з ОСЦПВ за шкоду, завдану майну, зросла із 160 тис. грн до 250 тис. грн на одного потерпілого (1,25 млн грн на один випадок), за шкоду життю та здоров’ю — з 320 тис. грн до 500 тис. грн на одного постраждалого (5 млн грн на один страховий випадок).

Максимальна страхова виплата з ОСЦПВ за шкоду, завдану майну, зросла із 160 тис. грн до 250 тис. грн на одного потерпілого (1,25 млн грн на один випадок), за шкоду життю та здоров’ю — з 320 тис. грн до 500 тис. грн на одного постраждалого (5 млн грн на один страховий випадок). Пряме врегулювання стало обов’язковим. Тобто потерпіла сторона звертається по виплату саме до тієї страхової, з якою вона уклала договір «автоцивілки», а не до страховика, який продав поліс винуватцю ДТП.

Пряме врегулювання стало обов’язковим. Тобто потерпіла сторона звертається по виплату саме до тієї страхової, з якою вона уклала договір «автоцивілки», а не до страховика, який продав поліс винуватцю ДТП. Скасування ліміту виплат за «європротоколом». До 2025 року такий ліміт становив 80 тис. грн. Тепер максимальна виплата за «європротоколом» може дорівнювати сумі страхового покриття.

Скасування ліміту виплат за «європротоколом». До 2025 року такий ліміт становив 80 тис. грн. Тепер максимальна виплата за «європротоколом» може дорівнювати сумі страхового покриття. Франшизи більше не застосовують, тож страховики зобов’язані покривати весь збиток за страховим випадком.

Франшизи більше не застосовують, тож страховики зобов’язані покривати весь збиток за страховим випадком. Знос автомобіля теж більше не враховується. Тож страхові компанії мають сплачувати таку компенсацію, щоб її вистачило на відновлення авто до такого стану, в якому воно було до ДТП.

Знос автомобіля теж більше не враховується. Тож страхові компанії мають сплачувати таку компенсацію, щоб її вистачило на відновлення авто до такого стану, в якому воно було до ДТП. Чітка регламентація строку, протягом якого страховик має ухвалити рішення про виплату. Він не повинен перевищувати 60 днів, лише у деяких випадках може досягати 90 днів.

Чітка регламентація строку, протягом якого страховик має ухвалити рішення про виплату. Він не повинен перевищувати 60 днів, лише у деяких випадках може досягати 90 днів. Виплати за полісами неплатоспроможних компаній будуть швидшими, оскільки МТСБУ виконуватиме зобов’язання таких страховиків ще до визнання їх банкрутами.

Виплати за полісами неплатоспроможних компаній будуть швидшими, оскільки МТСБУ виконуватиме зобов’язання таких страховиків ще до визнання їх банкрутами. Ціноутворення на поліси ОСЦПВ більше не регулюється. Страхові компанії відтепер мають право затверджувати такі тарифи, які відповідають реаліям ринку.

З погляду клієнтів страхових компаній ці зміни є переважно позитивними, оскільки автовласники отримують більше фінансових гарантій та комфортні умови врегулювання страхових випадків. Питання лише у тому, як зміняться тарифи. За різними оцінками, вартість полісів протягом року може зрости у 1,5-2 рази.

Для страхових компаній це означає посилення конкуренції та суворіші регуляторні вимоги (щодо платоспроможності, якості сервісу тощо). Тому цілком логічно, що для деяких страховиків майбутні зміни можуть завершитися фатально. Їм доведеться піти з ринку добровільно або після відкликання ліцензії Нацбанком, який має намір й надалі посилювати нагляд за фінансовим ринком.

Новий закон про «автоцивілку» містить низку переваг для водіїв і суттєво покращує їхній захист. Серед основних позитивних новацій варто відзначити пряме врегулювання. Адже раніше бувало так, що люди оформляли поліс у надійній компанії, а, потрапивши у ДТП, стикались з тим, що у винуватця або взагалі поліса немає, або оформлений він у страховика із сумнівною репутацією, тому виникали проблеми з отриманням виплати. Новий закон унеможливлює таку ситуацію. Тепер у разі ДТП саме твоя компанія буде займатися врегулюванням випадку, а далі вже сама вирішить всі питання із страховиком винуватця. Ще одне важливе нововведення — скасування коефіцієнту зносу автомобіля при розрахунку суми відшкодування. За старою редакцією закону, для вживаних авто страховики мали застосовувати коефіцієнт зносу залежно від віку транспортного засобу. Тож часто виникали ситуації, що суми виплати або взагалі не вистачало на ремонт, або вистачало лише на вживані чи неоригінальні запчастини. Звісно, це викликало обурення у людей, хоча страховики діяли виключно у межах закону. Новий закон виправив ситуацію. Тепер страховик забезпечує ремонт пошкодженого автомобіля на СТО, тобто, по суті, людина отримає відремонтовану машину. Крім того, за новим законом майже у два рази — до 250 тис. грн — збільшено ліміти відповідальності страховика, зокрема і за європротоколом. І це також суттєво спрощує життя водіїв, адже тепер у разі ДТП їм не потрібно чекати поліцію: якщо умови оформлення європротоколу дотримані, можна задіяти цей механізм. Павло Царук голова правління СГ «ТАС»

Висхідний тренд триває

За даними МТСБУ, протягом 2024 року страхові компанії наростили страхові платежі за договорами ОСЦПВ на 26%, до 11 млрд грн. Якщо порівнювати з 2021-м, то приріст премій становив 52%. Тобто у грошовому еквіваленті ринок «автоцивілки» у 1,5 раза перевищив довоєнний рівень.

Зростання премій багато в чому залежить від тарифів, які затверджують страхові компанії. І хоча вартість полісів згідно із «старим» законом була скута певними рамками, страховики все одно мали право коригувати ціну полісів.

Тому щодо оцінювання темпів зростання ринку коректніше дивитися на кількість укладених договорів ОСЦПВ. Їхнє число у 2024 році перевищило 8 млн, що майже на 1 млн менше, ніж у 2021-му. До речі, показовим є те, що 77% полісів — електронні. Хоча ще у 2021 році частка електронних договорів ОСЦПВ становила приблизно 50%.

Виплати з «автоцивілки» у 2024-му порівняно з 2023-м зросли на 25%, до 4,8 млрд грн. Якщо порівнювати цей показник із 2021 роком, то загальна сума виплат збільшилася майже на 30%. При цьому середній рівень збитку за полісами ОСЦПВ у 2024-му становив 33,8 тис. грн проти 30,1 тис. грн. грн у 2023-му. Це можна пояснити насамперед інфляційними чинниками, як-от зростання вартості автозапчастин та ремонтних робіт.

З 1 січня договори ОСЦПВ почали укладатися на умовах нового закону. Поки що принаймні 90% автовласників мають поліси, укладені у 2024 році, тому не всі відчули переваги нової «автоцивілки». 2025 рік стане перехідним періодом, коли будуть діяти договори страхування, укладені як на нових умовах, так і на умовах попереднього законодавства. Одна з ключових змін — запровадження системи прямого врегулювання, коли відшкодування потерпілому виплачує його власний страховик. Такий підхід сприяє здоровій конкуренції: якщо клієнт залишиться незадоволеним якістю виплат або сервісу, він зможе обрати іншого страховика. Так, запровадження вільного ціноутворення вплинуло на вартість полісів — вони подорожчали. Але страхові компанії продовжують переглядати тарифну політику, сегментуючи клієнтів за розширеними критеріями. Водночас нові правила підвищують ризик банкрутства окремих страховиків, що вплине на систему солідарної відповідальності МТСБУ. Уже тепер регулятор очищує ринок від неплатоспроможних компаній, а МТСБУ впровадило систему управління ризиками, яка дає змогу накопичувати резервні фонди для виконання зобов’язань збанкрутілих страховиків. Важливо, щоб система управління ризиками не лише зберігалася, а й посилювалася. Яцек Мейзнер голова правління НАСК «Оранта»

«Зелена картка» знайшла свій баланс

У сегменті міжнародного страхування автоцивільної відповідальності «Зелена картка» картина дещо відрізняється від внутрішнього ОСЦПВ. У 2024 році страховики залучили 5,7 млрд грн за «Зеленою карткою», що на 10% більше, ніж у 2023-му.

Водночас такого вибухового зростання, як у 2022 році, немає. Тоді премії з цього виду страхування, порівняно з 2021-м, злетіли у 2,6 раза через українських біженців, які виїжджали з країни на своїх авто та масово оформляли поліси «Зеленої картки».

Але, щойно хвиля міграції стихла, а частина українців, які мешкають у Євросоюзі, вже укладає договори страхування з європейськими компаніями, зростання «Зеленої картки» сповільнилося.

Виплати за міжнародними договорами ОСЦПВ у 2024 році зросли на 8%, до 50,6 млн євро (у 2022-му зростання виплат щодо 2021-го перевищило 43%), що теж свідчить про стабілізацію цього сегменту.