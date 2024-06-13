«Допомагаємо будувати життєві горизонти», – Інна Бєлянська, голова правління ПрАТ «МетЛайф»

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В умовах війни страхування життя стає незамінним інструментом, здатним захистити фінансове майбутнє українців. Про те, яку роль у цьому грають компанії-лідери ринку life, у інтерв`ю Delo.ua розповідає Інна Бєлянська, голова правління СК МетЛайф, яка цього року стала переможцем номінації «Страховик року у страхуванні життя» у рейтингу ТопФінанс.

З якими результатами Ваша компанія пройшла 2023 рік?

Минулий рік дещо відрізнявся від першого року повномасштабної війни. Як і весь страховий ринок, та й економіка в цілому, ми перейшли з режиму форс-мажорних обставин до побудови нових стратегій та сценаріїв розвитку в реаліях воєнного часу.

Вважаю великим досягненням, що в умовах, коли вже понад два роки українські міста, інфраструктура та економіка наполегливо руйнуються агресором, представники системного бізнесу не лише встояли, а й знову повертаються до стратегічного планування на найближчі роки.

Звичайно, щоб озирнутися навколо та побачити горизонти, потрібно впевнено стояти на ногах. І завдяки діючій антикризовій стратегії та самовідданій роботі нашої команди, у МетЛайф фундамент бізнесу лише укріплюється. У 2023-му році ми зберегли впевнене лідерство на ринку за усіма ключовими показниками діяльності.

Вже 8-й рік поспіль компанія стала першою за показником страхових премій, здійснених страхових виплат та числом застрахованих клієнтів. За 2023 рік ми збільшили частку ринку до 49%. Сьогодні на МетЛайф припадає 41% усіх страхових виплат зі страхування життя в Україні. А загалом за 21 рік роботи на українському ринку наші клієнти отримали понад 2 млрд грн страхових виплат. Не менш важливі показники фінансової стійкості, за якими ми також є одноосібними лідерами – обсяг активів та страхових резервів.

За рахунок чого стали можливими ці досягнення?

Перший, і мабуть найголовніший чинник – це злагоджена робота менеджменту та усіх співробітників в складні часи. Ми перейшли на гібридний формат роботи ще до повномасштабної війни. Тоді були впроваджені рішення для забезпечення безперервності бізнесу та удосконалення системи управління компанією. Тому зараз, ми ефективно взаємодіємо та працюємо на спільний результат. Я щиро вдячна колегам за їхній професіоналізм, ініціативність та ефективність роботи.

Другий чинник – це збереження високої клієнтської лояльності під час війни. Розуміючи, що багато наших клієнтів стикається з втратою роботи або нестабільністю доходів, ми зберегли дію продовженого пільгового періоду з 30 до 90 днів, який запровадили ще на початку повномасштабного вторгнення. Можливість відтермінувати черговий платіж за договорами дозволила нам зберегти клієнтів, особливо тих, які під час війни зазнали фінансових труднощів.

Третій фактор – це продовження інвестицій в IT для забезпечення сталої та ефективної роботи компанії. Резервування інфраструктури збільшує запас міцності на випадок форс-мажорів – блекаутів, аварій, кібератак. В МетЛайф працюють два центри обробки даних – основний за кордоном та резервний в Україні. Система реплікації автоматично дублює дані з основного центру до резервного. Тому якщо виникне критична ситуація в основному дата-центрі, компанія швидко перейде на роботу з іншим.

Як війна змінює попит на продукти та поведінку клієнтів?

Більшість тенденцій, які ми спостерігаємо сьогодні, були помітні вже декілька років. По-перше, це ще більш прискіпливий та зважений вибір клієнтами страховика та конкретного рішення для своїх потреб. По-друге, запит на цифрові інструменти, що дозволяють легше комунікувати та швидше вирішувати більшість питань клієнта. Нормою стають он-лайн подання заяв та документів через месенджери, допомога чат-ботів у пошуку потрібної інформації тощо.

Зараз попит українців на life-продукти формується під впливом тих викликів, з якими вони стикаються. На жаль, під час війни ризики для здоров’я та життя значно зросли. Постійний стрес негативно впливає на самопочуття людей та провокує розвиток небезпечних хвороб, навіть у тих, хто знаходиться у відносній безпеці або виїхав за кордон. Тому клієнти частіше звертаються до нас із бажанням фінансово захистити своє здоров’я.

Також на усвідомлення потреби в страховому полісі впливає досвід українців за кордоном. У багатьох була можливість порівняти вартість медичних послуг на Батьківщині та в європейських країнах. Тому клієнти оцінили те, що наші поліси діють не лише в Україні, а й за кордоном. Всюди покриття залишається однаковим – це дає відчуття фінансової захищеності.

Природно, що війна змушує більшість з нас зосередитись на повсякденному житті. Але освічені люди розуміють, що у складні часи потрібно продовжувати користуватися фінансовими інструментами, щоб захиститися самим та примножити свої збереження. І тут роль страхування життя дійсно унікальна, ми пропонуємо величезний вибір програм для різних категорій клієнтів та вирішення їхніх задач.

За допомогою консультантів можна сконструювати оптимальний захист, що включатиме як захист здоров’я і життя, так і ефективний план накопичень. Тож можна сміливо сказати, що ми допомагаємо будувати українцям життєві горизонти.

Як лідери ринку, які тенденції його розвитку Ви бачите у ці воєнні роки?

Ринок страхування життя за своєю специфікою є роздрібним: за даними НБУ, біля 96% премій приносять договори з фізичними особами. Під час кризових періодів, таких як повномасштабна війна, для компаній така розосередженість портфелю зменшує ризики раптової втрати клієнтів. Але водночас потрібно стежити за тенденціями попиту і думати про перспективи розвитку різних напрямків бізнесу, зокрема і корпоративного сектору.

МетЛайф є компанію з достатньо диверсифікованим портфелем, в якому основним каналом продажів у 2023 році залишилися індивідуальні консультації, за принципом face to face, тобто живе спілкування клієнта та незалежного посередника. Такий підхід є особливо ефективним для складних продуктів накопичувального страхування, оскільки дозволяє визначити реальні потреби людини та відповідно запропонувати їй найкращий варіант захисту. Тому цей канал не втрачає актуальності, а навпаки, отримує додаткову цінність у воєнні часи.

Що стосується інших каналів продажів, протягом війни зменшується ринок банківського страхування. Але цей сегмент є дуже важливим для розвитку ринку, адже саме через банківський канал із life-страхуванням починають знайомитись нові клієнти. Вже потім вони приходять до усвідомлення цінності комплексних накопичувальних продуктів.

Стратегічне планування дозволяє нам передбачити, що це тимчасова ситуація, і канал продажів через банки в майбутньому матиме непогані перспективи для відновлення. Тому вже сьогодні думаємо про те, які продукти зможемо пропонувати клієнтам банків, від яких ризиків захищатиме поліс (в першу чергу – це критичні захворювання), які навчальні заходи варто провести для партнерів, щоби вони пропонували продукт клієнтам свідомо та доносили усі його переваги.

Як МетЛайф планує розвиватися далі? Які пріоритети на найближчий рік-два?

Напрямки нашого руху задаватиме як стратегія материнського холдингу MetLife, так і локальний ринковий ландшафт в Україні. Модель розвитку МетЛайф, яку ми взяли за основу, якнайкраще підходить для складних часів та заснована на трьох ключових векторах дій.

Перший вектор – фокусування на рішеннях з найвищою доданою вартістю. Це стосується як продуктової політики, так і інвестиційної стратегії. Спрямувавши капітал і ресурси на найбільш прибуткові можливості, ми зможемо забезпечити клієнтам високий рівень дохідності по накопичувальних програмах, і водночас згенерувати достатній грошовий потік для забезпечення високої ліквідності компанії.

Другий напрямок – максимальне спрощення усіх бізнес-процесів з метою підвищення операційної ефективності та якості турботи про наших клієнтів. Для цього ми плануємо збільшувати інвестиції в програмні рішення, поглиблювати автоматизацію внутрішніх процедур тощо.

Третій вектор – більша ринкова диференціація як продуктових пропозицій, так і сервісних рішень. Це дозволить ще гнучкіше підлаштовуватися під мінливі потреби клієнтів та запити партнерів у різних каналах продажу.

Синергія усіх трьох векторів сприятиме збільшенню лояльності клієнтів, довгостроковій співпраці з партнерами та ростом довіри до бренду МетЛайф в Україні.

Звісно, найближчі роки будуть дуже непростими для України, економічна ситуація залежатиме від перебігу війни та допомоги партнерів, проте ми сподіваємося, що фінансовий ринок зможе зберегти стабільність та, навіть, показати зростання показників.

Як страховики, ми зберігатимемо фокус на чіткому виконанні фінансових зобов'язань та роз'ясненні важливості фінансового захисту для українців. Впевнені, що за допомогою надійних фінансових інструментів ми зможемо зробити життя наших співвітчизників більш прогнозованим навіть у ці складні часи.