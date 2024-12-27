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Майстри убезпечення: які компанії стали лідерами у різних сегментах страхування
Страховий ринок майже відновив довоєнні показники. "ТОП-100" з’ясував, які страхові компанії вирвалися у лідери у різних сегментах страхування.
За даними НБУ, за І півріччя 2024 року обсяг валових премій страхових компаній перевищив 24 млрд грн, що на 13,4% більше, ніж за аналогічний період 2023-го, і лише на 2,3% менше, ніж за довоєнні січень-червень 2021-го.
За час війни кількість страховиків суттєво скоротилася: зі 155 станом на січень 2022-го до 70 компаній на 1 листопада 2024-го. Навіть попри це ринок назагал продовжує зростати і за всіма ознаками продовжить набирати оберти і у 2025 році.
Ризиковий сегмент попереду, лайф наздоганяє
За даними НБУ, валові премії у сегменті ризикового страхування після зниження на 9% у І кварталі 2024 року у ІІ кварталі відновили зростання — на 10% у порівнянні з І кварталом та на 12% у порівнянні з показником минулого року.
Обсяги страхових виплат зростають уже шість кварталів поспіль: у ІІ кварталі 2024 року виплати зросли на 7% у порівнянні з попереднім кварталом та на 34% у порівнянні з минулим роком.
Загалом валові виплати за січень-червень 2024-го сягнули 9,96 млрд грн, що на 27,4% більше, ніж за аналогічний період 2023-го. Рівень страхових виплат на 1 липня становив 41% проти 36,6% на 1 липня 2023-го.
КАСКО, "автоцивілка" та ДМС досі драйвери ринку
З 1 січня 2024 року змінилася класифікація видів страхування. Якщо виходити з нової методології, то протягом ІІ кварталу зафіксовано зростання страхових премій за бізнесовими лініями, що охоплюють транспортне страхування (КАСКО, ОСЦПВ, "Зелена картка"), а премії з особистого страхування (життя та здоров’я) дещо скоротилися.
При цьому моторні та особисті види страхування залишаються локомотивами ринку. За підсумками ІІ кварталу на них припадало 84% премій та 93% усіх виплат.
За звітний період також зафіксовано зростання премій за договорами страхування вантажів та багажу (+11%), страхування відповідальності перед третіми особами (+1%), страхування фінансових ризиків (+0,4%) та за договорами асистансу (+28%).
Виплати також ростуть. Наприклад, виплати за внутрішніми договорами "автоцивілки" за І півріччя зросли на 29%, до 2,32 млрд грн, за договорами "Зеленої картки" — на 23%, до 1,1 млрд грн, за полісами КАСКО — на 32%, до 2,94 млрд грн, за договорами добровільного медстрахування — на 56%, до 2,1 млрд грн.
Головні гравці ринку: підсумки І півріччя
Страховий ринок продовжує зберігати високу концентрацію у межах топ-5 та топ-10 гравців. Наприклад, у ризиковому сегменті на десятку лідерів ринку за підсумками І півріччя припадає 70% страхових премій.
Крім того, активи топ-10 ризикових СК назагал становлять 64% усіх активів страхового ринку. Таким чином, можна констатувати, що приблизно третина страховиків задають тон усьому страховому сектору.
Якщо аналізувати структуру бізнесу найбільших компаній, то СГ "ТАС", яка посіла перше місце за сумою залучених премій, є лідером у сегменті ОСЦПВ, на ринку "Зеленої картки" зокрема. "Уніка", яка посіла друге місце, лідирує на ринку медстрахування і входить до топ-3 на ринку КАСКО. ARX, яка замикає трійку компаній-лідерів зі збору премій, очолює сегменти КАСКО та страхування майна.
Серед інших ризикових страховиків із топ-10 за обсягом премій "Інго" — друга на ринку страхування майна та третя у сегменті ДМС, ВУСО — перша на ринку туристичного страхування та страхування фінансових ризиків, "Арсенал Страхування" — друга на ринку КАСКО та шоста у сегменті страхування від вогневих ризиків.
Тенденції та прогнози
Якщо темп зростання ринку триватиме, то за підсумками 2024 року він додасть 13-15% і сума зібраних страхових премій становитиме 53-54 млрд грн. Для порівняння, у 2023 році страховики наростили премії на 18%, до 47 млрд грн.
Але це не означає, що всі сегменти страхування покажуть однакову динаміку. Драйвери ринку, як-от КАСКО, ОСЦПВ та ДМС, напевно залишаться лідерами приросту.
"Загальна сума страхових премій (за внутрішнім ОСЦПВ. — Ред.) збільшиться на 25% порівняно з попереднім роком, а обсяг страхових відшкодувань зросте ще більше — на 30%. Причиною такого зростання є інфляційні чинники та коливання валютного курсу, що впливає на вартість технічного ремонту транспортних засобів", — пояснює генеральний директор Моторного (транспортного) страхового бюро Олександр Берназюк.
У сегменті КАСКО зростання може досягти 35-37%, що навіть краще, ніж у 2023 році, протягом якого цей сегмент збільшив премії на 30%. Хоча у цьому випадку це також багато в чому пов’язано із збільшенням цін на авто та компоненти.
На ринку ДМС очікувана динаміка — у межах 20-21% до 2023-го та на 10-12% до 2021-го. З одного боку, це наслідок інфляційних процесів (підвищення вартості медичних послуг), з іншого — відбувається поступове відновлення страхування персоналу.
"Дедалі більше компаній та їхніх працівників повертаються додому, та одним із основних соціальних благ є ДМС як важливий елемент підтримки, реабілітації та допомоги своїм працівникам", — коментує голова правління страхової компанії "Універсальна" Олексій Музичко.
Ринок страхування продовжує адаптуватися до нових законодавчих реалій. У 2024 році набув чинності закон "Про страхування", що передбачає нові вимоги до капіталізації СК та структури їхньої власності.
А з 2025 року розпочнеться поетапна трансформація ринку ОСЦПВ згідно з нормами нового закону про "автоцивілку".
"Впровадження механізмів прямого врегулювання та вільного ціноутворення має суттєво змінити конкурентне середовище. Це позитивно вплине на споживачів і сприятиме формуванню більш прозорого та ефективного ринку", — вважає Олександр Берназюк.
Національний банк зі свого боку має намір посилити нагляд за стабільністю страхового ринку. Ще влітку 2024 року страховий сектор мав виконати низку регуляторних вимог, внаслідок чого деяким фінустановам довелося розробити та погодити з НБУ плани відновлення платоспроможності. Компанії, які не впораються з цим завданням, можуть у 2025 році залишити ринок.
Також голова НБУ Андрій Пишний пообіцяв пришвидшити впровадження повноцінного механізму страхування воєнних ризиків. Законодавча база для нього може бути готова вже наприкінці 2024 року, що дасть змогу запустити сам процес страхування у 2025-му.
"Натепер уже завершили роботу з підготовки законопроєкту про страхування воєнних ризиків. Найближчим часом оприлюднимо його для громадського обговорення. Хочемо почути думку наших міжнародних партнерів, бізнес-спільноти, страховиків. Очікуємо завершити цей рік з ухваленням запропонованого закону", — заявив Андрій Пишний.