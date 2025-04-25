Страхування під час війни: що обирає бізнес та як змінюється ринок

Про вплив війни на страховий ринок, попит на страхування з боку корпоративних клієнтів, зміни у перестрахуванні великих ризиків українських компаній, результати роботи компанії та плани на майбутнє в інтерв’ю "ТОП-100" розповіла Марина Воронянська, голова правління ПрАТ "Європейський страховий альянс".

Як роки війни позначилися на страховому ринку? Є скорочення обсягів чи відновлення?

- Уже понад три роки Україна перебуває в умовах воєнного стану. У перші місяці страховий ринок зазнав значного спаду: компанії тимчасово припиняли діяльність у зоні бойових дій, а населення та бізнес переглядали свої фінансові пріоритети.

Загалом наслідки повномасштабного вторгнення можна розглядати з кількох аспектів:

зниження купівельної спроможності населення і бізнесу та скорочення витрат на страхування;

суттєве збільшення ризиків, особливо у регіонах, які постраждали від бойових дій;

зростання кількості страхових випадків, особливо зі страхування майна та автотранспорту;

значне ускладнення роботи страхового ринку України, але це водночас стимулювало його трансформацію.

Страхові компанії змушені адаптуватися до нових умов, розробляти нові продукти та знаходити способи мінімізації ризиків. У довгостроковій перспективі це може сприяти розвитку більш стійкого та інноваційного ринку. З одного боку, страховики збільшили обсяги продажів з медичного страхування, КАСКО, ОСЦПВ, а з іншого — усе ж таки є певне падіння попиту на страхування, тож говорити про відновлення зарано.

Компанії зазнають суттєвих втрат через війну: пошкоджені вітрини, ТРЦ, офісні центри, склади, виробничі приміщення, техніка тощо. Чи змушує це бізнес більш свідомо підходити до страхування свого майна та виробничих потужностей? Наскільки високим є запит на страхування від воєнних ризиків?

- Питання страхування майна від воєнних ризиків стало особливо актуальним. Натепер більшість клієнтів, у яких вже застраховане майно, запитують про можливість додаткового страхування воєнних ризиків. Кожен такий запит ми розглядаємо окремо та пропонуємо покриття, яке б повністю задовольнило потреби клієнта. Наприклад, у деякі договори страхування на запит клієнтів ми додали опції з лімітами відшкодування витрат за пошкодження скляних елементів — вікон.

Наші договори страхування КАСКО також містять додаткові опції, що передбачають покриття воєнних ризиків.

А які напрями страхування сьогодні найбільш популярні у корпоративному сегменті: майна, транспорту, медичне страхування?

- Здоров’я — найбільша цінність, тож особливо затребуваним у корпоративному сегменті є медичне страхування. Початок війни у цьому сегменті позначився різким скороченням кількості застрахованих осіб, адже частина людей, які були застраховані за корпоративними договорами, виїхали за кордон. Але вже протягом 2023 року актуальність медичного страхування поступово відновилася.

Насамперед це пов’язано з тим, що індексація зарплати не встигала за темпами інфляції, а вартість медичних послуг і медикаментів зросла у кілька разів. У цій ситуації роботодавці завдяки медичному страхуванню могли захистити своїх співробітників від додаткових витрат на лікування, підтримувати їхнє здоров’я та працездатність.

Також ми отримуємо багато запитів на внесення у покриття воєнних ризиків (цивільних осіб і військовослужбовців) від наших партнерів-брокерів та прямих клієнтів під час пролонгації договорів корпоративного медичного страхування. Особливо цікавлять клієнтів опції з організації психологічної підтримки персоналу, зокрема з індивідуальними відвідуваннями психолога у клініці, для підтримання ментального здоров’я, обов’язковими стали медичні огляди.

Водночас корпоративні та приватні клієнти зацікавлені у страхуванні автотранспорту, цивільної відповідальності, майна. Оскільки кожен транспортний засіб в Україні обов’язково має бути забезпечений полісом ОСЦПВ ("автоцивілки"), який гарантує відшкодування збитків потерпілим у разі ДТП з провини страхувальника, цей напрям також залишається актуальним.

Більшість полісів нині укладається в електронному вигляді, це зручно і швидко. Паперові договори "автоцивілки" теж використовуються, але на законодавчому рівні передбачений поступовий повний перехід до електронної версії. З 1 січня 2025 року набув чинності новий закон "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", що містить низку важливих змін: збільшено максимальні ліміти виплат, запроваджено вільне ціноутворення, скасовано застосування франшизи, пряме врегулювання збитків стало обов’язковим для всіх компаній-членів МТСБУ тощо. Усі ці зміни суттєво вплинули на тарифну політику страховиків, проте страховий захист став ще надійнішим.

Корпоративне страхування неможливе без надійного перестрахування ризиків. Як наразі вибудовується робота з європейськими перестраховиками?

- Корпоративне страхування передбачає страхування великих ризиків: промислових комплексів, природних об’єктів, складів тощо. Безумовно, такі великі об’єкти потребують перестрахування. До 2022 року ми спостерігали велику зацікавленість європейських перестраховиків у співпраці, тепер до українських ризиків вони ставляться з великою обачністю.

Тим більше ми вдячні нашим постійним партнерам з Європи та інших частин світу за плідну співпрацю, яка триває роками. Приємно, що вони бачать в нас стабільних і надійних партнерів, та приймають від нас ризики на утримання з відповідним розміщенням їх в облігаторне перестрахування.

З якими результатами компанія завершила 2024 рік щодо премій та виплат? Чи досягли запланованих показників? Який прогноз та плани на 2025 рік?

- З поставленими завданнями ми впорались. У 2024 році зібрали понад 362 млн грн страхових премій, у порівнянні з 2023-м приріст становив 20,5%. Виплати сягнули майже 170 млн грн, що на 37% більше, ніж роком раніше.

У 2025 році плануємо підвищити показник збору премій до 500 млн грн. Як керівник я завжди бачу потенціал для зростання і нові шляхи для підвищення ефективності.

Підсумки року — це лише привід для аналізу і стимул для руху вперед. Такий підхід дозволяє нам не просто утримувати свої позиції на страховому ринку, а й приймати нові виклики і досягати більших результатів. А ще я хочу подякувати нашій команді, яка за ці роки стала ще міцнішою. Ми стали більш уважними і дружніми одне до одного. Вдячні клієнтам і партнерам, які нас підтримують. Щиро дякую ЗСУ, особливо нашим колегам, які зараз у лавах ЗСУ захищають нас зі зброєю в руках. Ми не можемо їх підвести, це потужний поштовх для руху вперед.