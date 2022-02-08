Оскар 2022 объявил претендентов на премию: больше всего номинаций у "Во власти пса" и "Дюны"

Американская киноакадемия во вторник, 8 февраля, во время прямой трансляции объявила всех претендентов на премию "Оскар".

Церемонию вручения наград, которая станет 97-й по счету, планируют провести 27 марта.

Больше всего номинаций получила драма "Власть пса". Картина представлена в одиннадцати различных категориях, среди которых и основные. Отметим, что двое актеров из этого фильма — Джесси Племонс и Коди Смит-Макфи — одновременно претендуют на статуэтку за "лучшую второстепенную мужскую роль".

На втором месте фантастический фильм "Дюна", которій может получить 10 наград. Среди номинаций — лучший фильм года, сценарий и спецэффекты. Однако в списке нет номинации за режиссуру. В общей сложности список фаворитов выглядит следующим образом: "Власть пса" — 12, "Дюна" — 10, "Вестсайдская история" — 7, "Белфаст" — 7, "Король Ричард" — 6 номинаций.

За звание лучшего фильма соперничают: "Белфаст", "CODA: Ребёнок глухих родителей", "Не смотрите наверх", "Сядь за руль моей машины", "Дюна", "Король Ричард", "Лакричная пицца", "Аллея кошмаров", "Власть пса", "Вестсайдская история". Примечательно, что треть из этих фильмов вышли на стриминговых сервисах.

Категория лучший режиссер выглядит так: Пол Томас Андерсон ("Лакричная пицца"), Кеннет Брана ("Белфаст"), Джейн Кэмпион ("Власть пса"), Стивен Спилберг ("Вестсайдская история"), Рюсукэ Хамагути ("Сядь за руль моей машины").

Претенденты на "Оскар" за лучшую женскую роль: Джессика Честейн ("Глаза Тэмми Фей"), Оливия Колман ("Незнакомая дочь"), Пенелопа Крус ("Параллельные матери"), Николь Кидман ("В роли Рикардо"), Кристен Стюарт ("Спенсер"). Претенденті на лучшую мужскую роль: Уилл Смит ("Король Ричард"), Эндрю Гарфилд ("Тик-так, бум!"), Дензел Вашингтон ("Макбет"), Бенедикт Камбербэтч ("Власть пса"), Хавьер Бардем ("В роли Рикардо").

В номинации на лучшую женскую роль второго плана представлены: Джесси Бакли ("Незнакомая дочь"), Ариана Дебоуз ("Вестсайдская история"), Джуди Денч ("Белфаст"), Кирстен Данст ("Власть пса"), Анжаню Эллис ("Король Ричард"). Та же номинация, но с мужской стороны: Дж. К. Симмонс ("В роли Рикардо"), Трой Костур ("CODA: Ребёнок глухих родителей"), Киаран Хайндс ("Белфаст"), Джесси Племонс ("Власть пса"), Коди Смит-Макфи ("Власть пса").

На звание лучшего фильма на иностранном языке будут претендовать "Побег" (Дания), "Рука бога" (Италия), "Сядь за руль моей машины" (Япония), "Лунана: Як в классной комнате" (Бутан), "Худший человек на свете" (Норвегия). За лучший анимационный фильм: "Энканто", "Лука", "Митчеллы против машин", "Райя и последний дракон", "Побег".

В категории лучший адаптированный сценарий представлены "Дюна", "CODA: Ребёнок глухих родителей", "Сядь за руль моей машины", "Незнакомая дочь", "Власть пса". А лучший оригинальный сценарий — "Белфаст", "Король Ричард", "Лакричная пицца", "Не смотрите наверх", "Худший человек на свете".

Напомним, ранее стали известны победители "Золотого глобуса" — кинопремии Голливудской ассоциации иностранной прессы, которую вручают фильмам и сериалам, вышедшим в 2021 году. За итогами премии внимательно следят и киноиндустрия, и букмекеры, ведь она считается второй по престижности после "Оскара", и часто победители "Золотого глобуса" затем выигрывают "Оскар". Так, лучшим драматическим фильмом была названа драма "Власть пса".