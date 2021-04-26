Премию "Оскар" за лучшую режиссуру впервые получила представительница нацменьшинств США

На днях в городе Лос-Анджелесе (США) состоялась церемония 93-й кинематографической премии "Оскар".

Из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в этом году мероприятие проходило на двух локациях: традиционно в театре Dolby Theatre и на железнодорожном вокзале в Лос-Анджелесе Union Station. А также площадки для прямых трансляций обустроили в Лондоне и Париже.

Как сообщает ВВС, лучшим фильмом была признана картина "Земля кочевников", а его режиссер Хлоя Чжао получила статуэтку за лучшую режиссуру.

В издании отмечают, что Чжао стала первой женщиной-представительницей расовых меньшинств США, кто получил "Оскара" в этой категории, и только второй женщиной-обладательницей "Оскара" как лучший режиссер. Первой была Кэтрин Бигелоу, получившая в 2009 году награду за фильм "Повелитель бури".

Фильм "Земля кочевников" повествует о жизни людей, потерявших жилье и вынужденных кочевать по западу США. Главная героиня ленты Ферн потеряла мужа и, без работы и перспектив, отправляется в путь в своем старом фургоне.

Лента уже получила "Золотой глобус" как "Лучший фильм" (драма), а также "Лучший режиссер" и четыре награды BAFTA — в частности, как лучший фильм.

Лучшим актером стал 83-летний Энтони Хопкинс за роль в драме "Отец". Свой предыдущий "Оскар" он получил за роль Ганнибала Лектера в фильме "Молчание ягнят". Хопкинс не был на церемонии, награду от его имени получил актер Хоакин Феникс.

Фрэнсис МакДормад получила награду за "Землю кочевников" как "Лучшая актриса", это уже ее третий "Оскар".

Лучшей актрисой второго плана стала Юн Ю Чжун за роль в фильме "Минари". А Даниэль Калуя стал лучшим актером второго плана за роль в фильме "Иуда и Черный Мессия".

Статуэтку за лучший оригинальный сценарий получил фильм "Перспективная девушка", а за лучший адаптированный сценарий — "Отец".

Лучшим анимационным фильмом стала "Душа". Этот же мультфильм получил и награду в категории "Лучшая музыка к фильму".

Лента "Манк" Дэвида Финчера в этом году получила 10 номинаций и стала лидером по их количеству. Однако черно-белый фильм победил только в двух категориях: за лучшую операторскую работу и лучшую работу художника-постановщика.

Статуэтку за лучшие визуальные эффекты отдали фильму "Тенет" Кристофера Нолана.

В номинациях "Лучший дизайн костюмов" и "Лучший грим и прически" победил фильм "Ма Рейни: мать блюза".

Напомним, за главную награду "Оскар" (за лучший фильм) боролись восемь лент: "Суд над чикагской семеркой", "Иуда и черный мессия", "Манк", "Отец", "Девушка, подающая надежды", "Земля кочевников", "Минари", "Звук металла"..