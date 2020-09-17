Lifestyle 30 минут назад

5 украинских дизайнеров будут представлены виртуально в программе London Fashion Week

Онлайн-презентация проекта Ukraine is the Centre of My Universe включена в официальный график London Fashion Week, которая пройдет в британской столице с 17 по 22 октября

Проект Ukraine is the Centre of My Universe   Проект Ukraine is the Centre of My Universe  
Проект Ukraine is the Centre of My Universe  

21 сентября в 21:30 состоится онлайн-презентация проекта Ukraine is the Centre of My Universe, включнная в официальный график London Fashion Week, которая пройдет с 17 по 22 октября.

Проект Ukraine is the Centre of My Universe  создан, чтобы рассказывать об украинских креативных индустриях во время значимых мировых событий.

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Так, в программе London Fashion Week виртуально  будут представлены пять украинских дизайнеров — LITKOVSKAYA, FROLOV, ARTEMKLIMCHUK, DZHUS, PRZHONSKAYA.

А также во формате стрима онлайн-вечеринки покажут коллаборации дизайнеров с иллюстраторами, фотографами, художниками и музыкантами, что отражает мультидисциплинарнисть общей концепци.

3D-пространство проекта создано в виде магазина виниловых пластинок, где есть двери, ведущие в шоу-рум дизайнеров.

Айдентику Ukraine is the Centre of My Universe разработало британское брендинґове агентство Foxall Studio.

Впервые проект был презентован во время Ukrainian Fashion Week NoSS.

Проект реализует команда Ukrainian Fashion Week при поддержке Украинского культурного фонда.

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