Давай поговорим: почему в долгих отношениях реже говорят "люблю" — психолог

Я тебя люблю. Почему все реже в паре звучит эта фраза.

Вспомните, пожалуйста, "свое" время влюбленности. Какое же это было красивое и захватывающее, а порой изматывающее состояние. Впечатляет, правда?

Помните эти мурашки по телу, сильное дыхание и горящие глаза при виде любимого человека. Даже при одном воспоминании о нем мы становились вдохновленными и возбужденными. Мы думали только о "нем". Мы хотели встреч, прикосновений, синтонности дыханий, близости, нежности и тепла. Много возбуждения, тревоги и желания. Мы плохо спали, не было аппетита, не могли сконцентрироваться. Именно "он" был тем единственным и неповторимым, идеальным. "Он" самый, самый… Только с "ним" Я становлюсь такой/таким. Как будто моя Жизнь становится "его" Жизнью, и мы одно целое, мы едины, мы во власти друг друга.

Вот так примерно все и начинается. Много слияния, близости, и в какой-то мере зависимости от другого. Вместо "Я" и "ТЫ" появляется "МЫ". Свобода и потребности моего "Я" как будто теряются, теперь все решения обслуживают потребности "МЫ". В этом нет ничего плохого или хорошего. Это наша Жизнь. Но такое сближение формирует и сильное влияние друг на друга. Я без него не могу, я без нее не буду…

Со временем мы меняемся, появляются новые потребности, новые интересы и контакты. Каждый в паре начинает смотреть на мир своими глазами. Отношения с постоянным партнером становятся привычными и больше не вызывают столько переживаний, эмоций. Так что же произошло?

Я скучаю за собой влюбленным… Почему же сейчас находясь в отношениях, уже нет таких чувств?

Мы привыкаем, забываем, не замечаем. Так же как у нас, у наших партнеров в отношениях накапливается много не проговорённых чувств и претензий. Старые обиды, вина, страх разрыва, предательство не дают нам возможности встретиться теплом, нежностью, страстью и любовью. А еще и изменения другого вызывают отвержение, я тебя "таким новым" не заказывал.

Здесь и внешние изменения: морщины, старение, вес, ухоженность, и степень проявления заботы, эмоциональной поддержки, а самое главное — интереса друг другу, которого, к сожалению, как правило, становится меньше.

Я тебя люблю!

Становится сложно сказать эти слова, когда много лет вместе и обида или боль вдруг вытесняют теплоту и нежность.

Когда просто привык к другому, когда и так понятно, что "я тебя люблю", ведь я с тобой, я же тебя не бросил, я же остаюсь в отношениях.

Когда нет предлога, важного события или праздника. А тогда зачем?

Когда пришел с работы уставший и вымотанный и мысли заняты другими вопросами.

Когда есть дети и требуют внимания, заботы. А еще стирка, глажка, уборка и приготовление еды.

Когда просто забыл или нет на это времени…

И так каждый день…

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Как же вернуться к тому яркому состоянию, как в начале?

Найдите это время, остановитесь. Обратите внимание на своего близкого и родного человека.

Пусть маленькие радости вернут Любовь в ваши отношения. Подарите неожиданно цветы или красивую открытку, приготовьте вкусный ужин и украсьте стол свечами, принесите завтрак в постель, пригласите в кафе или ресторан, прогуляйтесь по парку, как когда-то на свидании, сделайте чашку кофе или чая и спросите: тебе помочь? Как ты?

Вспомните себя влюбленного и счастливого, вспомните те долгие минуты ожидания встречи с любимым человеком. Хотя б на миг. Верните себе "свое" время влюбленности.

И рядом с глубокой благодарностью и уважением, появятся тепло и нежность, Любовь.

Ведь часть своей Жизни Вы доверили ему, а он свою часть подарил Вам.

Обнимите "своего" человека и скажите: Я тебя люблю!