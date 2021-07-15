Lifestyle 30 минут назад

Фильм "Ольга" об украинской гимнастке и Революции достоинства получил приз в Каннах

Швейцарско-французский фильм "Ольга" об украинской гимнастке во времена Революции достоинства награжден за лучший сценарий в программе Неделя критики на Каннском фестивале. Часть съемок в Украине продюсировал украинский продакшн Pronto Film

Фильм "Ольга" об украинской гимнастке и Революции достоинства получил приз в Каннах Фильм "Ольга" об украинской гимнастке и Революции достоинства получил приз в Каннах

В Каннах на Неделе критики состоялась премьера швейцарского фильма "Ольга" Эли Граппа. Лента получила Prix SACD for the best script at 60th Semaine de la Critique — приз за лучший сценарий.

Фильм снят в партнерстве Швейцарии и Франции. Часть съемок в Украине продюсировала украинская компания Pronto Film.

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Лента рассказывает о событиях Революции достоинства через переживания 15-летней украинской гимнастки, которая оказалась в Швейцарии перед самым началом Евромайдана в 2013 году. Ее туда ради безопасности отправляет мать, политическая журналистка, критикующая власть Януковича и подвергающаяся преследованиям. На швейцарской базе Ольга тренируется, чтобы выступить на Чемпионате Европы, но уже от Швейцарии. И из Швейцарии она наблюдает за событиями на Майдане, в которых участвует ее подруга и которые освещает в СМИ ее мать.

"В картине очень много жесткой документальной хроники Революции достоинства, которая не может оставить равнодушным никого — не только нас, кто это видел своими глазами и принимал в этом участие, но и международную аудиторию",  — пишет Юлия МакГаффи, главный редактор сайта НВ, посмотревшая ленту на премьере в Каннах.

Ольга — самый проукраинский фильм в Каннах в этом году и важен в том смысле, что возвращает украинский вопрос в европейскую кинематографическую и не только повестку и еще раз напоминает о важных и трагических событиях, которые произошли в центре Европы совсем недавно, отмечает она.

  • "Неделя критики" — одна из самых авторитетных конкурсных программ Каннского кинофестиваля. В 2014 году   Гран-при секции получил украинский фильм Мирослава Слабошпицкого "Племя".

Для 27-летнего французского режиссера Эли Граппа фильм "Ольга"  — дебют в полнометражном кино.

А также это дебют для актрисы, сыгравшей главную роль.  Ольгу сыграла Анастасия Будяшкина — гимнастка из Луганска, живущая сейчас в Киеве, воспитанница Олимпийского колледжа им. Ивана Поддубного.

О кастинге она узнала случайно во время спортивных соревнований. Спортсменкам сказали, что швейцарский режиссер ищет главную актрису для своего фильма среди украинских спортсменок. В роли подруги Ольги и эпизодических ролях также задействоаны украинские спортсмены.

"Это очень мощный фильм. Режиссеру удалось соединить сразу несколько очень важных аспектов: связь мать-дочь, вопросы миграции и самоидентификации, политический аспект, спортивный. И все это на фоне эмоций молодой украинской девушки. Чрезвычайная работа " — рассказал Радио Свобода французский журналист Себастьян Гильерме.

В Украине фильм "Ольга" выйдет в прокат в феврале 2022 года.

ольга фильм

Украина не указана среди стран-производителей фильма. Почему так произошло?

Дело в том, что лента "Ольга", несмотря на победу в 11-ом конкурсе кинопроектов Госкино, проходившем в июле 2019 года, госфинансирование так и не получила. Результаты конкурса были пересмотрены из-за того, что было сокращено количество картин, которым выделили госфинансирование, — со 101 до 46 проектов.

В письме к властям, с которым обратились к госчиновникам и политикам кинематографисты, отмечалось, что "пересмотр результатов 11-го конкурсного отбора будет означать финансовые и репутационные потери не только для компаний-производителей, но и для государства Украина в мире".

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