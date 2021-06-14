Хроническая усталость: как научиться отдыхать в современном ритме жизни

У каждого из нас есть всего 24 часа, в которые стараемся вместить как можно больше полезных, а чаще всего, еще и срочных, дел. Многие привыкли жить на быстрых скоростях. Появляются новые задачи, дедлайны, и в этом процессе мы не предупреждаем свой организм о таком темпе.

Больше работы, обед на ходу или у компьютера, некачественный сон и неумение расслабляться — все это неотъемлемые составляющие жизни современных людей. Но такой темп имеет свои последствия — усталость, выгорание и снижение эффективности. Что с этим делать, как правильно распределять время и можно ли не сбавлять обороты?

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Хроническая усталость VS Переутомление

Живя в быстром темпе, организм начинает путать, когда надо жать на тормоз, а когда на газ. Ночью после насыщенного дня не получается уснуть, а утром — включиться. Главное в этот момент начать различать простое переутомление, которое требует обычного отдыха, от проявлений хронической усталости.

В отличие от переутомления, при хронической усталости даже длительный отдых/сон не помогает. Постоянная усталость — это симптом, а не отдельное состояние. В большинстве случаев она вызвана сочетанием образа жизни, особенностями здоровья и психологического состояния.

Основные причины такой усталости — стресс, длительные эмоциональные и физические нагрузки, гормональный дисбаланс, а также ослабленный иммунитет.

Пора сбавить темп: 5 признаков хронической усталости

Есть несколько сигналов, которые призывают обратить внимание на свое состояние и внести изменения в свой ритм жизни.

1. Частые и длительные простуды, головная боль и мигрени.

2. Чувство разбитости после сна или бессонница.

3. Мышечная боль в теле (судороги, скованность в ногах или во всем теле).

4. Снижение внимания и концентрации, ощутимые в работе, учебе или в бытовых событиях.

5. Возникновение новых задач вызывает у тебя напряжение.

И главное: симптомы не исчезают даже после 12-часового сна. В таком случае нужно обратиться к врачу и психотерапевту, а также пересмотреть режим дня.

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Причины хронической усталости⠀

Наше самочувствие во многом зависит от осознанности. Мы многое делаем автоматически и не расставляем приоритеты.

В жизни достаточно стресс-факторов, начиная от гаджетов, поездкой в пробке и заканчивая, любыми эмоциональными событиями, которые наша нервная система воспринимает как напряжение. Таким образом, к вечеру этого напряжения в теле становятся достаточно много.

Когда ложимся спать, вместо расслабления в теле присутствует ощущение скованности: например, как будто всё равно стараетесь держать шею или ощущаете поясницу, как камень. Либо же, наоборот, тело ватное и не очень чувствительное. Это все последствия накопленного напряжения.

Засыпая в таком состоянии, мы не даем возможности организму и нервной системе качественно восстановиться во время сна, поэтому встаем примерно в таком же состоянии, как и ложились — разбитыми и сонными.

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Как помочь?

Важно помнить, что себе необходимо помогать! Не просто упасть в кровать, листать соцсети, смотреть сериалы, пока не уснете, а применять техники, которые снимают напряжение перед сном.

Единственная вегетативная функция нашего организма, которая может влиять на наше и психологическое, и физиологическое состояние, — это дыхание. Глубокое дыхание снижает ночную активность мозга, тем самым улучшая отдых. Поэтому очень важно делать разные дыхательные практики.

Ключевыми пунктами для профилактики выгорания и усталости являются:

выстроенный баланс между напряжением и расслаблением;

нормализация эмоционального фона и правильная физическая нагрузка.

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Помните, то, насколько вам необходимо все успевать, настолько же вашему организму нужно и важно качественно расслабляться. Невозможно ехать все время на одной скорости, не сбавляя темп на поворотах.

Поэтому если после прочтения этой статьи вы заметили у себя перечисленные признаки хронической усталости, желательно не затягивать и обратиться к психотерапевту.