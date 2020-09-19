Что такое американская "виза талантов" и как ее получить

Давайте начнем с того, что такое "виза талантов". Это неиммиграционная виза (не дает вам вид на жительство в США) для экстраординарных специалистов творческих профессий — в этой категории подойти может как повар, кинорежиссер, художник, дизайнер, фотомодель, визажист, фотограф и так далее. Обычно её выдают сроком на три года.

В моем случае так получилось, что с момента подписания договора с адвокатом до заветного письма о получении визы прошло 1,5 месяца. В среднем же аппликанты собирают документы полгода-год и ждут рассмотрения около 5 месяцев.

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Этап №1

Первый этап у меня был самым долгим — это поиск адвоката. Я достаточно коммуникабельный человек со свободным английским, поэтому писала, звонила и встречалась с более чем двумя десятками адвокатов (юристов), которые занимаются подготовкой кейса для такого типа визы.



Почему нужен адвокат? Потому что так быстрей и правильней. Конечно, вы можете сделать всё сами, но если допустите ошибку в заполнении анкеты, кейс вернут, а это затянет время. Поэтому оставался вопрос — кого выбрать. Как показала практика, важен не только опыт адвоката с подобными кейсами: нужно, чтобы он понимал вашу специальность и верил в ваш талант. Многие американские адвокаты, с которыми я встречалась, просто не могли до конца понять мою сферу деятельности. А это значит, что подготовить кейс они не смогут.



Фотограф — ясно, дизайнер — ясно, а кто такой креативный редактор? И то, что я руководила проектами, придумывала новые телевизионные форматы и управляла редакцией в 40 человек, им не давало видения того, чем же я все-таки занимаюсь. И вроде по всем регалиям и достижениям видно, что специалист в своей стране особенный, высокооплачиваемый и читает лекции, но как это объяснить кому-то, они просто не знали. А я не знала, как можно доверить свое дело тому, кто к этому не готов.

Поэтому когда я созвонилась с адвокатом Анной Ароновой и она сказала: "Вы делаете это и это, а ваши достижения такие и такие, и ваше имя же указано в барабане титров?" — я просто расплылась в улыбке и поняла: вот она, моя фея из Нью-Йорка, которая точно знает, как оформить этот кейс.

Этап №2

И тут наступил этап номер два. Самый энергозатратный. Собрать все публикации и экспертные материалы обо мне: интервью, заметки. Также все свои сюжеты и программы для телеканалов, все грамоты и награды. Для каждого большого проекта, которым я занималась, как, например, "Все буде добре" на СТБ, нужно было оформить презентацию — все рейтинги, статистические данные, награды, рекламные контракты. Чтобы человек, который увидит это впервые, сразу понял, что речь о проекте не просто национального масштаба, а о медиа бомбе с большим фактором влияния.

Этап №3

Этап номер три — письма о сотрудничестве от американских компаний, которым нужны твои навыки. В тот момент я уже консультировала музыкальный лейбл онлайн и снимала небольшие ролики для продакшна из Сан-Франциско. Поэтому заинтересованность в моих профессиональных способностях уже была, оставалось только правильно это оформить.

Этап №4

Следующий, четвертый этап — рекомендательные письма. Это письма от очень успешных и узнаваемых людей, с которыми вы работали и которые могут подтвердить вашу значимость для проектов и компаний. Нужно описать ваш вклад и ключевые экстраординарные способности.

Этап №5

И финальный этап — если вы не хотите быть привязаны к одной компании, а сотрудничать с несколькими бизнесами одновременно (это точно мой вариант), то нужно либо открывать свою компанию — что не сложно, но требует времени, — либо у вас должен быть свой агент (американец), который возьмет за вас ответственность и подпишет петицию. Мне повезло, такой человек у меня есть, и я могу работать с любым количеством компаний одновременно.

Все кейсы разные, и в моём случае было именно так. Некоторым людям не нужно собирать все эти документы — как, например, лауреатам Нобелевской и Пулитцеровской премий либо Олимпийским чемпионам. Те, кто выступает в роли судей в международных конкурсах, также повышают свои шансы.



Этапы получения визы

Первый — найти адвоката.

Второй — собрать все документы, письма, рекомендации.

Третий — красиво всё оформить, распечатать, заполнить петицию.

Дальше весь пакет документов отправляется почтой и вы ждете решения. В моем случае ответ пришел через 6 дней (ускоренное рассмотрение за дополнительную плату). И сами документы пришли еще через недели две.

Непредсказуемые моменты





Все, которые были связаны с другими людьми. Например, получение рекомендательных писем. У каждого своя жизнь, и если это человек, который занимает руководящую позицию в огромном холдинге, то у него точно нет ни времени, ни сил заниматься подписанием и отправкой чьих-то писем.

Но спасибо большое моим удивительным руководителям, что они уделили время этому важному для меня вопросу.

Подтверждение членства в профессиональных организациях. Да, я член союза журналистов Украины с 17 или 18 лет, но этого недостаточно. И мы запрашивали письмо от национального союза писателей США, которое подтвердило мою экспертность.

Стоимость



Основная оплата ушла за услуги адвоката. Здесь это недешевое удовольствие — за кейс $6,000. Также мы заплатили еще $2,000 за ускоренное рассмотрение дела и за услуги пересылки документов.