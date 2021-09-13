Как реализация целей сотрудников влияет на результат компаний

Современный бизнес не готов платить сотрудникам за 40-часовую рабочую неделю — он готов платить за результаты. Но какой ценой они достигаются? Ведь high-performers работают 24/7: днем в офисе, вечером обдумывают работу во время прогулки с собакой и даже ночью остаются на связи для решения срочных вопросов.

Для лучших сотрудников работа — часть жизни, продолжение их личности и инструмент реализации внутреннего потенциала. Но в этом есть и риск: если компания не может поддерживать ритм такого кандидата, он становится заурядным либо покидает ее и ищет "себя" в другом месте.

В моем опыте наиболее частыми причинами ухода сотрудников были неинтересные задачи и отсутствие профессионального развития. Рыночные зарплаты и соцпакет — базовый набор привлечения, но не конкурентный для удержания, особенно после пандемии: многие переосмыслили ценность жизненного баланса, стерли географические барьеры и узнали, что можно совмещать работу с комфортом. Что это означает для работодателя? Для кого-то — бесконтрольность и неуверенность, для других — возможность привлечения лучших и повышение производительности.

Многие HR-тренды, такие как happiness management, сводятся к простой идее: работа — продолжение жизни сотрудника, и она должна быть для него такой же интересной и насыщенной, как время, которое он проводит вне офиса.

Для пояснения давайте проведем параллель работы с хобби: в обоих случаях есть цель и процесс. Чтобы стать профессионалом, например, в автоспорте, необходимо провести те же 10 000 часов на автотрассе, детально изучить механику болида, перенять опыт и ошибки других гонщиков…

Эти же этапы каждый из нас проходит на работе. Разница лишь в том, что обгонять соперников на скорости 250 км/ч — интересно, а работать — не всегда. Даже наняв кандидата с "горящими глазами", иногда удивляемся: почему через 6 месяцев прежней искры в них уже нет? И один из ответов: он теряет смысл это делать. Другими словами — организация не может реализовать его личные цели, и от этого проигрывают оба.

До 20% — на столько, по исследованиям Gallup, увеличивается производительность вовлеченных сотрудников. И это лишь формальные цифры, не говоря о личностных показателях: выгорании, отношениях с коллегами и общем климате в команде. Но возможно ли быть вовлеченным всегда? И как вовлеченность связана с личностными потребностями? Давайте разберемся.

В этой статье я не буду идти по классическим мотивационным типам, а поделюсь своим видением этого вопроса. Каждый из нас индивидуален, имеет свои желания и амбиции, но самые массовые потребности сводятся к Развитию, выстраиванию Отношений и Причастности к чему-то вдохновляющему. Ни одна организация на 100% не может удовлетворить все потребности каждого сотрудника, но может иметь инструменты их поддержки на каждом этапе жизненного цикла.

Развитие

Во времена промышленной революции достаточно было изучить один механизм — и это обеспечивало работу на 10 лет вперед. В современном мире ежедневных инноваций необходимо учиться каждый день ("Learning how to learn"), чтобы оставаться конкурентоспособным и гибким к трендам. Если сотрудник перестает развиваться, мы теряем его либо как работника, либо как перформера: именно поэтому средний срок работы до внутреннего перемещения в нише игровых развлечений может начинаться от года (для различных категорий) — за это время специалист изучает свою зону и готов двигаться дальше.

И это естественный процесс: индустрия развивается ежедневно, и в некоторых подразделениях можно смело сказать, что профессиональный опыт идет "год за три". Например, в FAVBET карьерная лестница может переходить из Службы поддержки клиентов в департамент ИТ и маркетинга, в зависимости от личностных способностей. Также наш соцпакет включает 100%-ную оплату внешнего обучения, чтобы компания регулярно пополнялась знаниями извне и обретала новые компетенции.

Как это реализовывает цели сотрудника? Он "находит себя" и растет профессионально, повышая свою ценность на рынке и не зависая на одном месте.

Выигрыш компании — компетентные сотрудники "на своем месте" и снижение затрат на найм внешних кандидатов.

Отношения

Каждая компания обладает своей уникальной культурой, которая основывается на принципах взаимодействия. Для многих сотрудников этот фактор по важности может быть наравне с размером зарплаты и профессиональным развитием, ведь отношения с коллегами и руководителем могут наполнять или опустошать, что напрямую влияет на качество жизни в целом. Даже в период удаленной работы 30% сотрудников FAVBET регулярно ходят в офис по своему желанию. Более того, некоторые из них работают с момента основания компании, 22 года, прошли через взлеты и падения, выросли из линейных специалистов в топ-менеджеров и чувствуют себя "как в семье". Для формирования такой культуры мы дополнительно организовываем различные активности, не связанные с работой: корпоративные забеги, тимбилдинги, активности в офисе... Из последнего — в августе за счет компании провели вакцинацию против COVID-19, в которой вместе с семьями приняло участие более 50% сотрудников.

Еще одним элементом Отношений является корпоративно-социальная ответственность — наш благотворительный фонд "FAVBET Foundation" реализовывает социальные проекты для детей и молодежи. Для кого-то участие в таких событиях — важный элемент реализации себя и эмоциональной связи с работодателем.

Как это реализовывает цели сотрудника? Он чувствует себя комфортно и уверенно, ощущая, что находится в прогнозируемой и родной экосистеме.

Выигрыш компании — снижение риска ухода специалистов и повышение лояльности к работодателю, особенно в сложные периоды. В моем опыте был кейс, когда налаживание отношений между топ-менеджерами увеличило достижение полугодовых целей компании на 8%.

Причастность

Общие цели объединяют людей, и чем масштабнее они — тем большее желание выкладываться на полную ради их достижения. Без этого ежедневная работа превращается в рутину, от которой хочется уйти, а первыми, как мы знаем, уходят самые ценные. Говоря о Причастности, я также имею в виду и трудные моменты в бизнесе, когда люди могут объединиться и в прямом смысле "спасти" компанию. Недавно один из коллег сказал: "Бизнес иногда похож на пиратскую шхуну: мы объединяемся, бежим рубить в одно место. Побеждаем, бежим в следующее", — и это хорошо описывает современный рынок, особенно для небольших компаний.

Если говорить о FAVBET, наша глобальная миссия — развитие честного рынка игровой индустрии, и это большой вызов по смене отношения общества к этой нише, особенно в Украине.

Как это реализовывает цели сотрудника? Он получает драйв от достижений и крупные кейсы в свое портфолио.

Выигрыш компании — возможность привлечения наилучших специалистов и повышение рабочих показателей через вовлеченность и креативный поток идей.

Говоря в этой статье о целях, я хотел показать более широкую картину, чем управление через планы персонального развития или материальную мотивацию. Мой основной месседж: Бизнес и Сотрудники — это партнеры, которые в равной степени формируют свое совместное будущее и напрямую зависят друг от друга. Если их отношения будут строиться на реализации целей друг друга — оба будут процветать, если нет — оба начнут стагнировать. Идеальных компаний не существует, ведь они всегда ограничены структурой и процессами, а люди безграничны. Поэтому важно научиться признавать нерешаемые проблемы и не бояться дать специалисту уйти, иногда это также будет победой для обоих.

Желаю всем, чтобы ваши сотрудники чувствовали себя в работе, как на гоночной автотрассе: обгоняли конкурентов на скорости 250 км/ч, наполняя энергией себя и компанию!