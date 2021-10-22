Образование и карьера 10 минут назад

Как вырастить команду в геометрической прогрессии — опыт Unstoppable Domains

За два года команда стартапа по продаже блокчейн доменов Unstoppable Domains увеличилась в шесть раз . Сейчас в компании работают специалисты из 15 стран, включая бывших сотрудников Google, Twitter и Wix. Как компании удалось выстроить такую команду

В офисе Unstoppable Domains В офисе Unstoppable Domains
В офисе Unstoppable Domains

Когда я пришла в Unstoppable Domains в августе 2019 года, в нашей команде было всего 12 человек. Сейчас нас уже больше 70, и мы в ближайшие полгода планируем нанять еще более 40 специалистов.

Это довольно непростая задача, поскольку мы хоть и молодая компания, но у нас большие амбиции, например, вырасти до "единорога", и поэтому мы подходим к подбору персонала очень скрупулезно.

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В рекрутинге мы задействуем и собственную команду, и агентства по подбору персонала. Кстати, сейчас мы создаем рекрутинговую команду в Киеве. Также мы работаем над созданием инженерного комьюнити, в рамках которого мы общаемся с программистами, устраиваем хакатоны и менторим инкубаторы, чтобы специалисты работали с нашими технологиями, в частности, интегрировали наши домены.

Для любой позиции мы нанимаем специалистов только уровня senior. Мы ищем людей, которые уже запускали собственные продукты или работали в мировых корпорациях, известных продуктовых компаниях — у нас в команде есть победители хакатонов, бывшие предприниматели и сотрудники Google, Twitter и Wix. Такие люди приносят с собой полезный опыт, который можно перенести на наш продукт.

Например, я ранее была кофаундером и СЕО в двух компаниях — Dressboom и Mydutyfree. Хотя они работали и в других нишах — fashion и travel retail –, все равно этот опыт запуска продукта, развития бизнеса и управления людьми был релевантен и для Unstoppable Domains.

Также для нас важна коммуникабельность человека и уровень владения английским, поскольку ему нужно будет общаться с коллегами и клиентами со всего мира.

Наш абсолютный мэтч, или идеальный кандидат — это человек, который имеет опыт работы на международном рынке, а также опыт работы в стартапе, и обязательно интересующийся блокчейн сферой.

В свою очередь, мы готовы предоставить все условия своим сотрудникам: конкурентную зарплату, возможность получения акции компании, именной домен, медицинское страхование, офис для желающих его посещать или финансы на создание домашнего офиса, и другие бонусы.

Как компания справляется с культурными различиями в команде

командаРабочая встреча команды в Сан-Франциско. Фото: Unstoppable Domains

Наша компания состоит из представителей разных национальностей, и это наше преимущество. В таком мультинациональном комьюнити очень развиваются коммуникативные навыки: ты учишься лучше понимать людей — как речь, так и чувства и желания.

Еще один плюс такой мультикультурной команды — это обмен опытом. Благодаря коллегам, мы узнаем, как живут люди в других странах, как они работают и какие у них привычки. Очень расширяется не только кругозор, но и база потенциальных партнеров и сотрудников.

Конечно, в таких условиях бывают и проблемы, связанные преимущественно с разным бэкграундом людей. Например, иногда можно не сразу понять акцент нового человека, но со временем привыкаешь, и потом намного легче на бизнес-митингах — быстрее адаптируешься к говору нового коллеги. Также иногда людям трудно привыкнуть к трудовому законодательству другой страны. Однако мы стараемся делать одинаковые условия в компании для всех, и находим золотую середину, которая бы устроила всех. Еще нужно понимать, что большая удаленная команда — это разница в часовых поясах, а значит не всегда получится быстро среагировать или плотно поработать с людьми.

В таких условиях, когда ваша команда состоит из граждан разных стран, главное — это сделать акцент на коммуникацию, чтобы не возникало недопониманий.

В первую очередь, когда человек приходит к нам на работу, он должен поделиться двухминутным видео о себе — это сразу же помогает узнать его получше как личность, а не только профессионала.

Какже каждую неделю мы устраиваем неформальные онлайн встречи, когда люди за бокалом пива или вина могут просто поговорить. А каждый месяц у нас проходит еще и ice-breaking game — это когда вас соединяют с рандомным коллегой, и вы на протяжении 5 минут болтаете с ним на отвлеченные темы, отвечая на вопросы, заданные программой. Помимо этого, у нас также есть отдельный чат для нерабочих тем — там мы обмениваемся фотографиями домашних питомцев, новостями, шутками и мемами. Такие маленькие шаги помогают сотрудникам получше раскрепоститься.  

Лайфхаки удаленной работы

Unstoppable DomainsОфис Unstoppable Domains в Киеве. Фото: UD

Хотя у нас есть физический офис в Киеве, многие сотрудники уже давно работают удаленно, поэтому пандемия мало повлияла на работу нашей компании.

За три года мы выработали некоторые принципы удаленной работы.

Поскольку мы работаем в разных часовых поясах, мы построили график работы так, чтобы украинская команда пересекалась с американской. Например, некоторые наши американские коллеги работают с раннего утра (с 7 или 8 утра), а украинская команда начинает позже (например, с обеда).

Чтобы избежать мисскоммуникации, мы довольно часто встречаемся онлайн. Помимо еженедельных митингов отдельными командами, раз в квартал проводим Quarter Business Review, где участвуют все сотрудники компании. Минимум за две недели до встречи команды готовят презентации, записывают видео и делятся материалами с коллегами. В отдельном документе мы прописываем ключевые показатели эффективности (KPI) каждой команды. Это позволяет нам увидеть, чего удалось добиться, где возникли проблемы, какие цели пришлось немного изменить.

Заранее мы подготавливаем и документ с вопросами к презентациям коллег. Во время Zoom-встречи спикер тезисно рассказывает о своей идее, и отвечает на вопросы. Таким образом, мы не тратим время на ознакомление с темой, а уже ведем конструктивную беседу.

Помимо этого, каждый сотрудник может записаться в календаре на встречу с коллегой — например, из топ-менеджмента, чтобы обсудить волнующие вопросы.

В целом мы уделяем много внимания, а также инвестируем время и деньги в то, чтобы находить и исправлять узкие места в процессах — маленькие элементы, которые могут критично влиять на работу. Развитая коммуникация в компании помогает обнаружить такие детали еще на самых ранних этапах.

Инструменты для коммуникации

Unstoppable DВ офисе Unstoppable Domains в Киеве. Фото: UD

Нашу коммуникацию значительно облегчают некоторые инструменты.

Rippling:в системе Rippling мы отслеживаем данные сотрудников: там можно посмотреть, когда у человека день рождения, выходной, отпуск или больничный.

Culture Amp помогает работать с фидбэком, ставить цели и следить за собственным прогрессом.

Pivotal Tracker и Monday.com: планирование задач и отслеживание прогресса по каждой из них у нас происходит в Pivotal Tracker и Monday.com.

Slack мы используем для общения.

Однако, несмотря на все плюсы удаленной работы, иногда полезно перенести общение и в офлайн, поэтому мы с украинской командой время от времени собираемся на тимбилдинги в кафе или ресторане.

Также до пандемии вся наша команда несколько раз в год ездила в США, чтобы вместе поработать. Надеемся, что после пандемии и снятия ограничений, нам удастся так собраться и в Украине.

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