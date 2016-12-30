"Как за 20 часов научиться чему угодно": Джош Кауфман вдохновляет на подвиги

Проекты 2016-го и мечты 2017-го

Меня вдохновляют смелые люди, которые немедля берутся воплощать свои идеи, проверяя их на прочность реальностью.

Я не могу разделять рекомендации для личной жизни и для бизнеса. Ведь все полезное идет в общую копилку знаний, эмоций, навыков человека. Иногда и романтическая комедия может побудить заняться виноделием.

Не скажу, что много смотрю или читаю. Скорее подсматриваю, подчитываю, подслушиваю.

Чтобы вдохновиться

Советую смотреть выступления TEDx: очень мотивируют, расширяют кругозор. Если смотреть на языке оригинала — еще и подтягивают язык. Приведу очень примитивный пример, выступление Джоша Кауфмана, как за 20 часов научиться чему угодно. Здесь не представлена методика, нет чудодейственного рецепта усвоения знаний, но показано, как легко относиться к жизни и легко получать то, что нужно.

В каждом деле, несмотря на ценные советы, мы приобретаем личный опыт. Единственное, чем могут помочь другие, — вдохновением.

Чтобы развиваться

Мне очень нравятся ребята из idealist.

Они приглашают интересных экспертов из всех сфер, начиная от астрономии и заканчивая медициной, литературой, физикой. Это получасовые монологи (выдержка лучшего) из рассказов на заданную тему. Как человек, "погрязший" в мире искусства, с удовольствием слушаю размышления о фасилитации, манипуляции, о водно-электролитном обмене и о том, как кипячение убивает кофе.

Такие знания умножают собственные грани.

Когда есть время и желание социализироваться — бегаю на лекции от ВАЗ (Вільної академії змін). У них часто бывают интересные гости и ракурсы жизни. Начиная от культуры тела в украинской традиции и заканчивая ценностями и почему мы подсаживаемся на сериалы.

Что меня привлекает? В кругу по интересам можно не только узнать интересную информацию, но и обсудить ее с другими, сравнить свои взгляды, убеждения, поспорить. А где еще поговорить о том, как трансформируется украинское общество, по какому пути мы движемся, является ли это прогрессом или регрессом? Тут и приходят на помощь эксперты, такие как Евгений Головаха.

Вообще, ВАЗ делает очень разнообразные лекции, и если с мнением лектора ты можешь даже не соглашаться, можешь от него оттолкнуться.

Еще один крутой развивающий проект — wisecow, где за 100 минут можно узнать об истории украинской литературы или электроакустической музыке.

Читаю, чтоб держать руку на пульсе, http://ain.ua/ и Хабрахабр, посвященные IT и стартапам, ну и сайт Верховной рады.

Чтобы получить удовольствие

Иду в театр. Не уверена, что могу тут рекомендовать. Я лично люблю пожестче. А читателям просто советую раз в месяц взять да и пойти в театр. И один из них — будь то Франко, Черный квадрат, Молодой или Театр переселенца — вам принесет удовольствие и хорошее настроение. А кому радикальнее и крепче — ждем в Диком театре.

Слушать. Советую чаще слушать себя. Порой очень увлекательно. Мне кажется, в каждом человеке есть его приемник, радио с частотой, которая всегда дает верный прогноз. Если не получается — настроиться. Нужно задать себе вопрос: "Чего я хочу? Что я чувствую, когда делаю это?". И сразу найдутся нужные ответы.

Куда пойти на новогодние праздники?

В Киеве появились аудиальные туры (проект PICPIC), это спектакль-перформанс-прогулка. 31 декабря собираюсь на один из них, "Дело Менделя Белиса", который должен поведать об одном судебном заседании столетней давности, которое проходило на Подоле.

В планах на январь посмотреть:

3 января — 500%, что буду на спектакле-трэш "Попы, менты, бабло, бабы" в Атласе (по стечению обстоятельств — проект Дикого театра).

Пойду на "Три товарища" в театре Франко (слышала много и разного, но пойду убедиться).

Посмотрю проект OPEN _MIND_СТУДЕНТ в театре "Золотые ворота" (показ работ молодых режиссеров).

И театральный триллер в цирке "Афродизиак" .