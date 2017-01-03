Лекции на Coursera для тех, кому нужен качественный информационный продукт

Желаю всем нам в 2017 году завоевывать доверие поступками и ограничивать себя в использовании слов, которые могут несправедливо ранить окружающих.

Каждый год работы в коммуникациях требует изменений в моих знаниях и навыках. В 2016 году мне было очень важно научиться создавать новости из огромного потока информации внутри "Укртелекома".

Широкий спектр проблем, с которыми сталкивается компания, где особое место занимает тема модернизации сети (замена медных магистральных линий на оптические, построение новых систем управления сетью и CRM, систем перехода на VDSL и GPON технологии доступа абонентов) заставили заняться, если угодно, внутренней журналистикой.

За год я познакомился с двумя курсами по журналистике на Coursera, которые рекомендую тем, кто связан с созданием информационного продукта.

English for Journalism, University of Pennsylvania. Курс в целом посвящен теме английского (американского) языка в журналистике, но построен таким образом, что охватывает ее основы от истории до принципов. Именно эти 10 принципов произвели на меня наибольшее впечатление. В частности отмечу objectivity — а именно предоставление информации без дискриминации какой либо из сторон, humanity — отношение к героям публикации как к людям, а не как к части истории и, наконец, самый с моей точки зрения востребованный сегодня принцип — restraint — самоограничение в остроте материала, если другие принципы могут быть нарушены.

Кроме того, курс помогает освежить знания английского: там скорее базовый уровень, но дана полезная лексика.

Gathering and developing news. Michigan State University. У меня не хватило сил пройти этот курс в прошлом году, но в моих планах вернуться к нему в 2017.

Курс требует хорошего знания английского.

Мне понравился тезис: журналист отличается от просто пишущего человека наличием и цитированием источников информации. Его мастерство кроется в умении объективно представить картину, используя мнения экспертов, свидетелей и уполномоченных лиц.