"Маверик" Рикардо Семлера подсказывает, как создать команду, работающую на общий результат

Проекты 2016-го и мечты 2017-го

В новом году желаю всем сделать оригинальный, нестандартный продукт. Создавайте крутые проекты. Ищите свою фиолетовую корову.

Из всех книг, что прочитал в 2016 году, выделить хочу две:

"Маверик. История успеха самой необычной компании в мире" Рикардо Семлера

(Maverick. The Success Story Behind the World's Most Unusual Workplace)

"Маверик" — книга о том, как создать из сотрудников компании мотивированную и сплоченную команду, работающую на общий результат.

Весной меня пригласили выступить в Kyiv Academy of Media Arts (очень их люблю), и после выступления я разговорился с Пашей Клубникиным из Banda Agency. Они работают с Goodwine. Меня всегда впечатляла команда Goodwine, у них замечательные мотивированные сотрудники, которые относятся к компании как собственники, а не как наемный персонал.

Спросил у Паши, откуда такая мотивация. Он сказал, что собственники Gоodwine вдохновились книгой "Маверик", и эта книга помогла им переосмыслить подход к управлению компанией. Мне очень хочется создать такую же крутую команду у нас в "Планете Кино". В следующем году постараюсь внедрить некоторые вещи из этой книги.

"Взлом маркетинга. Наука о том, почему мы покупаем" Фила Бардена

(Decoded: The Science Behind Why We Buy. Phil Barden)

Это замечательная книга о бренде и его ценности. Если вы создаете компанию или развиваете существующую и хотите иметь больше лояльных клиентов, почитайте эту книгу.

Если вы не уверены, надо ли вкладывать деньги в узнаваемость своего бренда, также почитайте эту книгу.

Цитата из нее:

"Нужно сделать капитал бренда овеществленным и исчисляемым, показав, что в нем нет ничего мистического. Только он позволяет назначать за наш продукт премиум-цену по сравнению с конкурирующими брендами. Покупатели платят по $2–3 за чашку кофе в Starbucks, хотя и знают, что, если быть объективным, по цене двух таких порций они купят целую банку кофе в супермаркете. Значит, они покупают что-то еще, помимо напитка в стакане".