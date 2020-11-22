Менторство как тренд: что поможет усилить моду на интеллектуальное волонтерство

Слово "волонтерство" хорошо знакомо каждому и обычно подразумевает добровольную безвозмездную помощь, которую человек дает другому человеку.

За последние годы диапазон форм волонтерства значительно расширился. Собственно, как и круг адресатов помощи. Сегодня волонтеры помогают не только тем, кому это крайне необходимо. Они не только обеспечивают нуждающихся теплом, одеждой и пищей, переселенцев — жильем и работой, сирот — заботой и вниманием. Наряду с привычными для нас проявлениями волонтерской деятельности существует интеллектуальное менторство.

Само понятие интеллектуального волонтерства зародилось еще в середине прошлого века в США. Вы могли слышать о нем в американских фильмах, где, к примеру, часто фигурируют бесплатные адвокаты.

Интеллектуальный волонтер — тот, кто бесплатно помогает своими профессиональными навыками другим. На Западе такой формат pro bono очень развит, он помогает решать серьезные стратегические задачи для различных компаний.

А вот в Украине это направление до сих пор остается вне массового внимания. Хотя в стране уже существуют целые компании, как, например, IT Academy, в которой все завязано на менторство как внутри компании, так и за ее пределами, или Таскомбанк, годами поддерживающий волонтерские инициативы по обучению детей.

Многие учреждения различных направлений деятельности занимаются наставничеством, бесплатно консультируют и обучают. При этом их представители понимают, что моду на интеллектуальное волонтерство нужно усиливать.

Не всё становилось популярным за минуту. К примеру, бриллианты не всегда были самым востребованным драгоценным камнем для обручальных колец. Это произошло только в XIX веке, когда грамотные маркетологи компании De Beers обыграли камни как символ любви, со слоганом "бриллианты — это навсегда". Поэтому, возможно интеллектуальному волонтерству просто не хватает узнаваемости?

Мне близка мысль Флорина Бичера, CEO ucode IT Academy. Во время всеукраинского митапа "Менторство как тренд" от сети волонтерских клубов кодирования для детей Code Club UA Флорин высказал мнение о том, что в Украине следует создать платформу, где кто-то будет искать ментора, а кто им станет. Ведь для того, чтобы популяризировать направление менторства, нужно создавать возможности, рассказывать людям, что это такое и как вообще существует.

В проекте Code Club Украина мы формируем эту культуру менторства, собираем лучших профессионалов, готовых делиться своими знаниями и опытом. Ведь менторство — это не только о высоких ценностях, о помощи и желание делиться знаниями. Это также и об инвестициях. Вкладывая знания и опыт в новое поколение, мы обеспечиваем себе прогрессивное будущее.