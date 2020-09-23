Мировые эксперты по закупкам и Supply Chain на онлайн-конференции в октябре 2020 года

20, 21 и 22 октября 2020 года пройдет Международная онлайн-конференция "Эффективные закупки и поставки 2020. Новая реальность", которую организовывает компания IPSM (International Procurement and Supply Management).

16 экспертов-практиков из 10 стран мира поделятся собственными кейсами, в том числе успешными наработками во время коронакризиса.

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Руководители и специалисты по закупкам, коммерческие директора, директора по производству и логистике, менеджеры профильных направлений — 400+ участников в этом году соберутся онлайн для обсуждения изменений в закупках и цепочке поставок в период Covid.

Марина Трепова, соучредитель и СЕО в IPSM: "Мир меняется, меняется и подход к закупкам. IT-технологии, цифровая трансформация, устойчивое развитие (sustainability), прозрачность и аутсорсинг закупок — тренды, без которых современную сферу закупок уже не представить. В 2020 мир сильно изменился. Мы уделяем особое внимание управлению рискам и непрерывным поставкам, безопасности сотрудников и клиентов, управлению взаимоотношениями с поставщиками и стабильности бизнеса".

В программе конференции: 9 выступлений, 3 панельные дискуссии, 4 практические сессии.

Виктория Кравченко, соучредитель и директор по маркетину в IPSM: "Высокий уровень Первой конференции обязывает держать планку. За год мы посетили Digital Procurement World в Амстердаме и CIPS Supply Management Awards 2019 в Лондоне, чтобы найти практиков с интереснейшими темами.

Пандемия и карантин повлияли на формат и контент конференции, но не затронут качество. Мы расширили линейку спикеров, которые поделятся свежайшими кейсами за весну-лето 2020".

Стоимость билетов:

1 день (20, 21 или 22 октября) — 5 380 грн.

3 дня (20, 21 и 22 октября) - 13 660 грн.

VIP-пакет — 24 700 грн.

Практические воркшопы можно купить отдельно. Каждый участник получит индивидуальную ссылку на вход. Самые внимательные участники, клиенты и подписчики найдут промокоды для скидок на билеты в социальных сетях компании IPSM и в рассылках партнеров.