Гаджеты 1 час назад

На аукционе Bonhams продадут единственный прототип карманного компьютера от Apple (ФОТО)

Эксперты рассчитывают, что лот обойдется покупателю в $8-12 тысяч

КПК VideoPad 2. Фото: аукционный дом Bonhams КПК VideoPad 2. Фото: аукционный дом Bonhams
КПК VideoPad 2. Фото: аукционный дом Bonhams

Опытный образец никогда не выпускавшегося карманного персонального компьютера от компании Apple под названием VideoPad 2, который разрабатывался в 1994-1995 годах, продадут на торгах 3 ноября 2021 года.

Об этом заявили в британском аукционном доме Bonhams.

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Отметим, что устройство разрабатывалось как карманный персональный компьютер (PDA) и, в отличие от коммерческих моделей Newton MessagePad, предусматривает складную конструкцию с двумя экранами и фронтальной камерой. КПК также оснащается двумя динамиками, слотом для карты памяти и разъёмами для телефонного кабеля и питания. Габариты устройства составляют 232×180×33 мм.

Как отмечается на сайте аукционного дома, это единственный сохранившийся концептуальный прототип. Apple тестировала три версии устройства под руководством генерального директора Джона Скалли, но дальнейшую разработку забраковал Стив Джобс после возвращения в компанию в 1997 году.

Позже прототип устройства купили у инженера Apple. Лот поставляется в оригинальном чёрном кожаном футляре с логотипом Newton. По оценкам экспертов, он уйдёт с молотка за $8-12 тысяч долларов.

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Напомним, компания Apple на конференции 18 октября представила новую линейку своих цифровых и вычислительных продуктов. Среди новинок — третье поколение наушников AirPods, новые супермощные чипы и новый MacBook.

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