На "Грэмми-2017" присудили по пять наград Адель и Дэвиду Боуи — больше, чем при жизни музыканта

13 февраля 2017, 19:08
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На 59-й церемонии вручения престижной музыкальной премии "Грэмми — 2017", которая прошла в Staples Center в Лос-Анджелесе, больше всех наград получили Адель и Дэвид Боуи

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Академия звукозаписи США присудила Дэвиду Боуи пять "Грэмми" (при жизни он получил всего одну — за "Jazzin' for Blue Jean" в номинации "Лучшее короткое музыкальное видео"), сообщает buro247.

Столько же наград получила и британская певица Адель. Американке Бейонсе досталось два "граммофона".

Причем, Адель отказалась принимать статуэтку за победу в номинации "лучший альбом", сказав, что американская исполнительница Бейонсе больше заслуживает этой победы.

Адель: "Я никак не могу забрать эту награду. Я считаю Бейонсе своим кумиром, а ее альбом Lemonade — монументальным".

Канье Уэсту, который не явился на церемонию, и Рианне не досталось ни одного "граммофона", хотя они и получили восемь номинаций. Уэст бастует против дискриминации темнокожих исполнителей, уточняет buro247.

А лидером по числу номинаций этого года (20 номинаций ) была певица Бейонсе, которая незадолго до этого объявила о своей беременности.

Победители "Грэмми-2017"

Альбом года — Адель, "25"

Запись года — Адель, "Hello"

Песня года — Адель, "Hello"

Лучший новый артист — Chance the Rapper

Лучший поп-альбом — Адель, "25"

Лучший танцевальный / электронный альбом — Flume, "Skin"

Лучший рок-альбом — Cage the Elephant, "Tell Me I"m Pretty"

Лучшее рок-исполнение — Дэвид Боуи, "Blackstar"

Лучшая рок-песня — Дэвид Боуи, "Blackstar"

Лучший альтернативный альбом — Дэвид Боуи, "Blackstar"

Лучший альбом (urban contemporary) — Бейонсе, "Lemonade"

Лучшее R&B-исполнение — Соланж, "Cranes in the Sky"

Лучший рэп-альбом — Chance the Rapper, "Coloring Book"

Лучшее музыкальное видео — Бейонсе, "Formation"

Лучший музыкальный фильм — "The Beatles: Eight Days a Week — The Touring Years"

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Теги: музыка , премия , сша , культура

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