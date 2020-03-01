Lifestyle 1 час назад

Netflix запустил Топ-10 самых популярных фильмов и сериалов для каждой страны

Теперь каждый день на стриминг-платформе Netflix можно посмотреть Топ-10 самых просматриваемых в Украине проектов

Netflix запустил Топ-10 самых популярных фильмов и сериалов для каждой страны Netflix запустил Топ-10 самых популярных фильмов и сериалов для каждой страны
Кадр из сериала I'm Not okay With This

На прошлой неделе стриминг-сервис Netflix запустил новую функцию — Топ-10 самых популярных фильмов и шоу для каждой страны. Для Украины это тоже работает. 

Как сообщается в блоге компании, рейтинг обновляется каждый день.

Сегодня, 1 марта, самыми популярными в Украине проектами Netflix являются: 

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1. Мне это не нравится / I'm Not Okay With This
Продюсерами сериала, в котором обычная школьница Синди открывает в себе сверхспособности, стала команда "Очень странных дел", режиссёром — режиссёр "Конца ***го мира", а главные роли исполнил знакомый нам по первой части "Оно" Стивена Кинга дуэт Софии Лиллис и Уайатт Олефф (Беверли Марш и Стэнли Урис). Что, несомненно, и вывело сериал на первое место по просмотрам в Украине. 

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2. Видоизменённый углерод / Altered Carbon
Первый сезон этого научно-фантастического сериала стал одним из самых популярных на Netflix в 2018 году — соответственно, второй сезон, премьера которого состоялась 27 февраля 2020, не смогла остаться без внимания, в том числе и украинского зрителя. 

3. Ключи Локков / Locke&Key
Экранизация одноименного мистического комикса Джо Хилла несколько раз терпела неудачу. И лишь когда за съёмки взялся Netflix, это нашло отклик у зрителя и у критиков.  

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Далее Топ-10 самых популярных фильмов и сериалов Netflix в Украине выглядит так: 

4. Формула1: Гонять, чтобы выживать / Formula 1: Drive to Survive

5. Последнее, чего он хотел / The Last Thing He Wanted

6. Половое воспитание / Sex Education

7. Все радостные места / All the Bright Places

8. Ведьмак / The Witcher

9. Покемон: Мьюту наносит ответный удар — Эволюция / Pokémon: Mewtwo Strikes Back — Evolution 

10. Любовь слепа / Love is Blind

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При этом, как сообщает Deadline, Netflix так и не раскрыл особенности того, как происходит подсчёт просмотров и, соответственно, выстраивается сам Топ-10.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине запускают новый онлайн-кинотеатр.

Надежда Куприненко для Delo.ua

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