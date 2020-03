Netflix запустил Топ-10 самых популярных фильмов и сериалов для каждой страны

На прошлой неделе стриминг-сервис Netflix запустил новую функцию — Топ-10 самых популярных фильмов и шоу для каждой страны. Для Украины это тоже работает.

Как сообщается в блоге компании, рейтинг обновляется каждый день.

Сегодня, 1 марта, самыми популярными в Украине проектами Netflix являются:

1. Мне это не нравится / I'm Not Okay With This

Продюсерами сериала, в котором обычная школьница Синди открывает в себе сверхспособности, стала команда "Очень странных дел", режиссёром — режиссёр "Конца ***го мира", а главные роли исполнил знакомый нам по первой части "Оно" Стивена Кинга дуэт Софии Лиллис и Уайатт Олефф (Беверли Марш и Стэнли Урис). Что, несомненно, и вывело сериал на первое место по просмотрам в Украине.

2. Видоизменённый углерод / Altered Carbon

Первый сезон этого научно-фантастического сериала стал одним из самых популярных на Netflix в 2018 году — соответственно, второй сезон, премьера которого состоялась 27 февраля 2020, не смогла остаться без внимания, в том числе и украинского зрителя.

3. Ключи Локков / Locke&Key

Экранизация одноименного мистического комикса Джо Хилла несколько раз терпела неудачу. И лишь когда за съёмки взялся Netflix, это нашло отклик у зрителя и у критиков.

Далее Топ-10 самых популярных фильмов и сериалов Netflix в Украине выглядит так:

4. Формула1: Гонять, чтобы выживать / Formula 1: Drive to Survive

5. Последнее, чего он хотел / The Last Thing He Wanted



6. Половое воспитание / Sex Education

7. Все радостные места / All the Bright Places

8. Ведьмак / The Witcher

9. Покемон: Мьюту наносит ответный удар — Эволюция / Pokémon: Mewtwo Strikes Back — Evolution

10. Любовь слепа / Love is Blind

При этом, как сообщает Deadline, Netflix так и не раскрыл особенности того, как происходит подсчёт просмотров и, соответственно, выстраивается сам Топ-10.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине запускают новый онлайн-кинотеатр.



Надежда Куприненко для Delo.ua