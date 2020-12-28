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вчера, 22:30

Проект шоураннеров "Игры престолов" остановлен Netflix, так как продюсер был отравлен

Шокирующее дело об отравлении продюсера сериала "Задача трех тел", авторами которого являются шоураннеры "Игры престолов", заставило Netflix временно приостановить проект

Лин Ци. Фото с сайта Yoozoo Лин Ци. Фото с сайта Yoozoo
Лин Ци. Фото с сайта Yoozoo

Netflix заморозил работу  над научно-фантастическим сериалом "Задача трех тел" — новым проектом шоураннеров "Игры престолов" Дэвида Бениоффа и Дэниела Уайсса, сообщает сomicbook.com.

Проект снимали в партнерстве с китайской игровой компании Yoozoo Group. Но теперь сотрудничество под вопросом из-за того, что продюсер сериала, президент Yoozoo Group 39-летний Лин Ци скончался. Он выпил отравленный чай, пишет New York Post.

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Главным подозреваемым в этом шокирующем деле явояется его коллега, руководитель отдела кино и телевидения компании Сю Ляо. Мотивом преступления, по информации китайских СМИ, стал внутренний конфликт в растущей компании, пишет New York Post.

Сериал "Задача трех тел" — это экранизация трилогии известного китайского писателя Лю Цысиня  "Память о прошлом Земли", которая стала всемирно популярной и завоевала множество престижных наград. О ней положительно отзывался автор цикла "Песнь льда и пламени" Джордж Мартин, отмечая, что  "это очень необычная книга, уникальная смесь научных и философских рассуждений, политики и истории, конспирологических теорий и космологии…".

Задача трех телОфициальный анонс сериала от Yoozoo Pictures в 2019 году

Приостановка проекта  -  не первые трудности, с которыми Бениоффу и Уайссу пришлось столкнуться после окончания "Игры престолов".

Они планировали снять для НВО высокобюджетный сериал "Конфедерат", который должен был рассказать историю альтернативного американского общества, где не отменено рабство, так как в Гражданской войне победили южане. Но идею раскритиковала общественность и от нее отказались.

А еще раньше был отменен их фильм по "Звездным войнам".

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