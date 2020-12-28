Проект шоураннеров "Игры престолов" остановлен Netflix, так как продюсер был отравлен

Netflix заморозил работу над научно-фантастическим сериалом "Задача трех тел" — новым проектом шоураннеров "Игры престолов" Дэвида Бениоффа и Дэниела Уайсса, сообщает сomicbook.com.

Проект снимали в партнерстве с китайской игровой компании Yoozoo Group. Но теперь сотрудничество под вопросом из-за того, что продюсер сериала, президент Yoozoo Group 39-летний Лин Ци скончался. Он выпил отравленный чай, пишет New York Post.

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Главным подозреваемым в этом шокирующем деле явояется его коллега, руководитель отдела кино и телевидения компании Сю Ляо. Мотивом преступления, по информации китайских СМИ, стал внутренний конфликт в растущей компании, пишет New York Post.

Сериал "Задача трех тел" — это экранизация трилогии известного китайского писателя Лю Цысиня "Память о прошлом Земли", которая стала всемирно популярной и завоевала множество престижных наград. О ней положительно отзывался автор цикла "Песнь льда и пламени" Джордж Мартин, отмечая, что "это очень необычная книга, уникальная смесь научных и философских рассуждений, политики и истории, конспирологических теорий и космологии…".

Приостановка проекта - не первые трудности, с которыми Бениоффу и Уайссу пришлось столкнуться после окончания "Игры престолов".

Они планировали снять для НВО высокобюджетный сериал "Конфедерат", который должен был рассказать историю альтернативного американского общества, где не отменено рабство, так как в Гражданской войне победили южане. Но идею раскритиковала общественность и от нее отказались.

А еще раньше был отменен их фильм по "Звездным войнам".