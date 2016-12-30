"Не заставляйте меня думать", а "Пиши, сокращай": как сделать сайт проще и удобней

Проекты 2016-го и мечты 2017-го

Всем, кто использует текст в работе и у кого есть сайт, окажется полезной книга "Пиши, сокращай" Максима Ильяхова и Людмилы Сарычевой. Она поможет написать качественный контент и оптимизировать его, ведь мы привыкли употреблять терминологию, которая, оказывается, не совсем понятна обычному пользователю.

А сайт https://glvrd.ru/ подскажет, как лучше донести информацию клиенту.

Каждой компании, вышедшей в онлайн, стоит думать об удобстве и простоте пользования.

Если "Пиши, сокращай" поможет оптимизировать контент, то книга Стива Круга "Не заставляйте меня думать" показывает, как сделать сайт проще и удобнее для пользователя.

Хороша она тем, что содержит много ярких примеров, начиная от такого банального: пользователь заходит на сайт и не может найти там кнопку "Заказать". Как правило, на этом его взаимодействие с сайтом заканчивается. И таких примеров, доказывающих, что далеко не весь функционал, который понятен для вас, так же понятен и удобен для пользователя, множество.

Поэтому если у вас нет возможности нанять UX-дизайнера, начните разбираться в этих вопросах самостоятельно.