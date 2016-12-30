Эксклюзив

"Не заставляйте меня думать", а "Пиши, сокращай": как сделать сайт проще и удобней

30 декабря 2016, 17:45
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Если у вас есть сайт, то эти книги вам в помощь для оптимизации контента и функционала. Потому как не все, что элементарно для вас, столь же понятно другим

Роман Киригетов Роман Киригетов CEO & Co-founder Kabanchik.ua

Проекты 2016-го и мечты 2017-го

Всем, кто использует текст в работе и у кого есть сайт, окажется полезной книга "Пиши, сокращай" Максима Ильяхова и Людмилы Сарычевой. Она поможет написать качественный контент и оптимизировать его, ведь мы привыкли употреблять терминологию, которая, оказывается, не совсем понятна обычному пользователю.

А сайт https://glvrd.ru/ подскажет, как лучше донести информацию клиенту.

Каждой компании, вышедшей в онлайн, стоит думать об удобстве и простоте пользования.

Если "Пиши, сокращай" поможет оптимизировать контент, то книга Стива Круга "Не заставляйте меня думать" показывает, как сделать сайт проще и удобнее для пользователя.

Хороша она тем, что содержит много ярких примеров, начиная от такого банального: пользователь заходит на сайт и не может найти там кнопку "Заказать". Как правило, на этом его взаимодействие с сайтом заканчивается. И таких примеров, доказывающих, что далеко не весь функционал, который понятен для вас, так же понятен и удобен для пользователя, множество.

Поэтому если у вас нет возможности нанять UX-дизайнера, начните разбираться в этих вопросах самостоятельно.

Автор: Роман Киригетов Роман
Киригетов
CEO & Co-founder Kabanchik.ua

Раздел: >
Теги: антидеградант-2016 , книги , онлайн заказ

← Другие рекомендации Антидеграданта
По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 27.19
EUR EUR - - 28.42
RUB RUB - - 0.45
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 21.12 12.5
Киевская область 21.29 12.22
Львовская область 21.2 12.29
Читайте также
Больше в разделе Стиль жизни
Читаемые в разделе
ТОП-10 самых популярных книг уходящего года в Украине ТОП-10 самых популярных книг уходящего года в Украине Все, что вы хотели знать про авиаперелеты, и даже немного больше Все, что вы хотели знать про авиаперелеты, и даже немного больше Человеки, вы разумные? — о книге "Sapiens. Краткая история человечества" Человеки, вы разумные? — о книге "Sapiens. Краткая история человечества"
Все новости
Комментируемые
1 Человеки, вы разумные? — о книге "Sapiens. Краткая история человечества" 2 Все, что вы хотели знать про авиаперелеты, и даже немного больше 3 Скарлетт Йоханссон стала самой кассовой актрисой в 2016-м году 4 "Экспансия" Джеймса Кори — конфликт между "астероидянами" и "планетянами" 5 "Маверик" Рикардо Семлера подсказывает, как создать команду, работающую на общий результат
Все новости
Видео
 Пожар на рынке сэконд-хэнда у станции "Лесная" в Киеве повредил оборудование метро — пресс-служба
Владимир Зеленский и "Квартал 95" сняли фильм, опоздавший на десять лет — о "Слуге народа 2"
Все видео
Фото
Пожар на рынке сэконд-хэнда у станции "Лесная" в Киеве повредил оборудование метро — пресс-служба
Пожар на рынке сэконд-хэнда у станции "Лесная" в Киеве повредил оборудование метро — пресс-служба
Владимир Зеленский и "Квартал 95" сняли фильм, опоздавший на десять лет — о "Слуге народа 2"
Владимир Зеленский и "Квартал 95" сняли фильм, опоздавший на десять лет — о "Слуге народа 2"
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2016 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.