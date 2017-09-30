Попробовать мир на вкус: идеи для гастротуризма в Украине и в Европе

Начну с того, что ближе сердцу и недалеко географически — с Украины. А во второй половине статьи расскажу об идеях для гастротуризма в Европе.

Закарпатье: сыр из молока буйвола

Если нет возможности вырваться на выходные во Францию, расстраиваться не стоит. Смело берите билеты в Закарпатье — край невероятных сыров и вина. Здесь можно попробовать не только традиционные сорта сыра из коровьего, овечьего и козьего молока, но и продегустировать оригинальные деликатесы. Например, сыр из молока буйвола. Небольшие фермерские угодья не только сберегают вымирающую популяцию карпатских буйволов, а и готовят нежную моцареллу из жирного буйволиного молока.

Чтобы получить самые яркие впечатления, обязательно посетите сыроварню, познакомьтесь с украинскими буйволами, которые, к слову, весьма дружелюбны, и заберите с собой кусочек счастья в виде головки сыра.

Львов: хот-доги, ребра, наливки

Казалось бы, сегодня не осталось украинцев, которые не пили хоть раз ароматный львовский кофе или не бродили по площади Рынок. Несмотря на колоссальный поток туристов, с которым город сталкивается каждые выходные, он не перестает удивлять даже самых искушенных гостей: например, новой традицией — начинать день с бокала шампанского и… хот-дога. Да-да, "Шампанерия" — одно из популярных заведений Львова — в самом центре города на нескольких квадратных метрах города создало невероятную атмосферу. Хот-доги тут сильно отличаются от американских аналогов: с колбаской из кровянки, баранины или телятины, они подаются в изысканной посуде и удобно поедаются, особенно с бокалом шампанского.

Есть и более традиционные сочетания. Так, можно собраться веселой компанией за бокалом пенного — чтобы без вилок и ножей насладиться самыми ароматными в городе ребрышками, обсудить футбол, новый фильм или прекрасных дам, которые гуляют на каблуках, ругая местную брусчатку. (Да, берите во Львов удобную обувь.) Вечером можно отправиться в "круиз" по львовским ресторанам за наливками. Наибольшей популярностью среди мужчин пользуется хреновуха, а леди предпочитают вишневую: сладкая и ароматная, она с легкостью поднимает настроение и позволяет взглянуть на город совсем другими глазами.

Одесса: форшмак, мидии и бычки

Если вы никогда не пробовали форшмак, сделать это нужно обязательно в Одессе. Нежный, пикантный, неповторимый — его здесь готовят по настоящим еврейским рецептам, с секретными ингредиентами и особой подачей. Лучше всего дегустировать форшмак в атмосферных кафешках, которых в Южной Пальмире более чем достаточно.

Затем можно переходить к мидиям в сливочном соусе. Подаются они обычно в котелке, который на первый взгляд кажется огромным. Однако уже после первой попробованной мидии становится понятно, что много такого удовольствия не бывает. Нежный соус дополняет вкус, а легкое белое вино с одесских виноградников подчеркивает вкусовые нюансы.

Тем, кто любит именно рыбу в чистом виде, Одесса тоже придется по душе. Оцените способы приготовления бычков: жареные, тушеные, вяленые, копченые, в виде снеков, запеканок, пирогов — здесь можно попробовать самые невероятные варианты.

Переходим ко второй части программы. Если у вас есть возможность покинуть страну на несколько дней, чтобы выгулять новенький биометрический паспорт и почувствовать на себе все преимущества безвизового режима, отправляйтесь пробовать на вкус Европу — точно не разочаруетесь.

Италия: паста, пицца, прошутто

Самая вкусная страна на карте Европы — Италия. Только здесь можно попробовать настоящую неаполитанскую пиццу: идеально тонкий корж, самые ароматные томаты, нежнейшая моцарелла и нотки базилика кружат голову и остаются в памяти навсегда. Второе блюдо, которое обязательно нужно заказать в Италии, — это карбонара. Здесь ее готовят с козьим сыром и беконом, как нигде больше в мире.

Если вы любите вино, идеальной закуской к любимому розе станет ароматная дыня с ломтиком прошутто. А на десерт — неповторимое джелато, после которого другое мороженое есть уже не захочется никогда в жизни.

Испания: паэлья, хамон и сангрия

Солнечная Испания кружит голову невероятным разнообразием морепродуктов, из которых готовят самые яркие блюда. Визитная карточка этой страны — паэлья. С креветками, мидиями и осьминогом, она влюбляет в себя с первого взгляда. Попробовав, остановиться уже сложно.

Идеальной закуской к испанскому вину становится хамон, а те, кто привык получать от жизни все, не расстаются с бокалом сангрии — ароматного вина с фруктами. Оно создает праздничное настроение даже в самые тяжелые периоды жизни и напоминает, что лето всегда с тобой, даже если на календаре промозглый ноябрь.

Франция: паштеты, устрицы и луковый суп

Оказавшись во Франции, сложно устоять перед всеми деликатесами, которые предлагает местная кухня. На берегу Сены обязательно нужно попробовать паштеты, которых здесь невероятное множество: нежный куриный, пикантный с прованскими травами и, конечно же, из гусиной печени — всемирно известный фуа-гра.

Чтобы почувствовать себя настоящим гурманом, не обойтись без дегустации вина и устриц. Особенно запоминается момент, когда ешь их на свежем воздухе, сбрызнув лимонным соком и запив глотком прохладного вина. А если нужно согреться, отличным решением станет ароматный луковый суп.

Задуманный как еда бедняков, сегодня он украшает столы самых дорогих и изысканных ресторанов страны. Даже те, кто не любит лук, попробовав это блюдо, доедают его с аппетитом до последней капли.

Лето закончилось, диету можно отложить до следующего года, а осень — идеальная пора для гастрономических путешествий. Выбирайте интересное направление, собирайте чемодан и отправляйтесь за яркими впечатлениями в любой уголок планеты, ведь вкусное есть везде.