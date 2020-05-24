Прелюдія до англійської: як правильно почати, щоб вивчити

Найчастіше питання, які чують вчителі англійської від друзів та родичів — як же нарешті вивчити цю вашу англійську мову? Як, нарешті, не втратити мотивацію?

10 років тому ми створили школу EnglishDom, яка вчила англійської по-новому — через інтернет та відеозв"язок. Сьогодні у нас навчаються понад 50 тис. людей. Ми створюємо програми та додатки, щоб люди могли займатися як самостійно, так і у парі з нашими викладачами через відеозв'язок та спільний цифровий підручник, щоб поєднати сучасні онлайн EdTech технології та емоційну підтримку людини. Пропоную запам"ятати три прості поради, які ми даємо всім, хто починає займатися в нашій школі. Саме їх виконання перед початком навчання стає запорукою успіху.

1. Усвідомте розмір завдання

Диво творите ви самі роботою над собою. Щоб підняти свої знання на рівень вище від того де ви є зараз потрібні систематичні зусилля протягом 5-6 місяців. Систематично — це значить 2 або 3 заняття на тиждень. В цьому випадку у вас буде прогрес. Може бути і інтенсив — щоденні заняття протягом 3 місяців, але я б радив ним користуватися лише коли ви дуже поспішаєте. Бо англійська мова — це прикладна річ, яка передбачає саме використання та відтворення тієї інформації, яку людина спочатку приймає. А для цього потрібен час, щоб інформація в голові уклалася і ви навчилися її "діставати" з себе та, головне, користуватися. Отже саме після півроку регулярних занять ви відчуєте значний прогрес.

2. Опишіть мету вивчення мови

Перше, що ми рекомендуємо нашим студентам, які встали на шлях до опанування англійської — це письмово написати щось на зразок твору "Для чого мені потрібна англійська?". Пропишіть в ньому, що саме ви зможете робити, коли будете знати англійську. Цей неформальний документ вам допоможе в майбутньому. Ваші відчуття та бажання стануть конкретними пунктами.

Врешті-решт, вам буде складніше "відкрутитися" та забути про свій проект. Не ховайте ваш твір далеко — нехай він буде зберігатися у вашому житті десь у зоні досяжності.

3. Внесіть півроку англійської у ваш календар

Встановіть дату, до якої ви маєте досягти свою ціль. Потрібно розпланувати ваші півроку чи, може, рік з урахуванням занять англійською. Наприклад, за 6 місяців, я хочу вивчити мову на +1 рівень. Якщо людина визначили період, за який вона має щось зробити, зазвичай вона робить. Коли ж терміну нема — починаються різні "відмазки".

Поради виглядають просто. Але досвід показує, що люди не роблять ці підготовчі роботи зі створення внутрішнього психологічного фундаменту. В результаті — кидаються займатися без планування і вже за місяць вигорають та кидають навчання взагалі, отримавши негативний досвід.

Отже, ви зробили ці три кроки, але мотивації все рівно не достатньо?

Тоді пригадайте ситуації, коли вам не вистачило англійської. Можливо, в роботі, на відпочинку, в саморозвитку. А якби в той момент ви б її знали — пофантазуйте, що могло б статися та піти краще?

Ну і "чарівний пендель" самому собі — згадайте про вашого знайомого, який таки вивчив англійську. То можливо, вже настав час посунити його з позиції короля гори, а точніше, king of the hill?! Згадайте, що фахівці, які знають англійську заробляють більше. Не соромтесь використовувати свою ревність, як паливо для нових досягнень — конкуруйте та перемагайте.

Тепер, коли ви нарешті зібрались, написали твір, подумки присвятили себе на півроку англійській та налякали усіх своїх конкурентів, час братися до роботи. Але є і погана новина — пройде місяць-два і ви відчуєте зниження бажання займатися.

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Як мотивувати себе тепер? Коли робота і родинні обов"язки наче вступили у змову.

Чесна відповідь звучить трохи грубо — "за волосся і на заняття". Тепер на ці півроку головне не розслаблятися. Будь який процес, який людина робить регулярно він затягує — затягує як корисне, так і не корисне. Як тільки ви почали пропускати та не займатися — все, ви будете і далі не займатися. Тут найважливіше — це ритм і його збереження. Почали, а потім просто говоримо собі "ні", коли хочеться зробити крок назад та пропускати заняття.

До речі, найчастіше люди пропускають заняття через, погану погоду, хворобливі відчуття в організмі та поганий настрій. В цьому плані у онлайн-уроків є перевага — їх складніше пропустити, адже для занять не треба нікуди їхати. Це систематизує.

Врешті-решт, допоки внутрішнє "Я" людини не скаже "треба", ніяка техніка до цього не підштовхне. Головне, щоб це була необхідність, яка не нав"язана ззовні — "треба" має йти з середини. Отже, пропоную всім інвестувати час в саморозвиток, який допоможе заробляти більше та почуватися впевненіше.