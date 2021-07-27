Гаджеты 60 минут назад

Realme выпустит флагманский смартфон с беспроводной зарядкой

Гаджет будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 888

Фото: www.macrumors.com Фото: www.macrumors.com
Фото: www.macrumors.com

Компания Realme анонсировала новый смартфон под названием Realme Flash, который будет использовать беспроводную зарядку.

Может показаться, что Realme использует систему MagSafe от Apple для линейки iPhone 12, однако это не так — компания применила несколько иной подход к оборудованию, сообщает The Verge.

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Согласно информации GSMArena, смартфон Realme Flash будет флагманским телефоном бренда с процессором Snapdragon 888. Утечка рендеринга телефона показывает, что по крайней мере одна модель будет иметь 256 ГБ памяти и 12 ГБ оперативной памяти. Некоторые источники в компании сообщают о том, что возможно, о новом гаджете будет объявлено на следующей неделе.

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Realme никогда раньше не включала беспроводную зарядку ни в один из своих телефонов, хотя продает беспроводные зарядные устройства Qi, которые работают с такими аксессуарами как наушники.

Компания выпустит магнитное беспроводное зарядное устройство под названием MagDart, которое намного больше, чем шайба Apple MagSafe. Ожидается, что скорость зарядки превысит 15 Вт, которые доступны на MagSafe, что делает MagDart от Realme самым быстрым беспроводным зарядным устройством в мире.

Однако во всем должен сохраняться баланс, и в зарядном устройстве тоже. Для достижения большей скорости компании пришлось сделать само устройство толще и с активным охлаждающим вентилятором.

Realme также работает над более тонким зарядным устройством MagDart, которое больше похоже на шайбу Apple MagSafe.

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Напомним, что в мае бренд представил смартфон, который, по заявлению самой компании, может работать в режиме ожидания до 32 дней. Смартфон Realme Narzo 30 был представлен в единственной версии с объемом оперативной памяти 6 ГБ и объемом основной памяти 128 ГБ. Заявленная цена гаджета — около $190.

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