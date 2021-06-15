Гаджеты 20 минут назад

Redmi Note 10 5G ‒ сбалансированный смартфон среднего сегмента для большого города

Redmi Note 10 5G получил три камеры: основную на 48 Мп, макро на 2 Мп и 2 Мп датчик глубины

Redmi Note 10 5G ‒ сбалансированный смартфон среднего сегмента для большого города Redmi Note 10 5G ‒ сбалансированный смартфон среднего сегмента для большого города
PR-материал

В конце мая глобальный технологический лидер компания Xiaomi представила в Украине смартфон Redmi Note 10 5G с процессором MediaTek Dimensity 700. Новинку можно приобрести в авторизованных магазинах Mi Store, Smart Home и у всех официальных партнеров Xiaomi в Украине. 

С Redmi Note 10 5G Xiaomi предлагает один из самых доступных смартфонов на рынке в своей категории. Он получил процессор MediaTek Dimensity 700, созданный по 7-нм техпроцессу, и поддерживает работу двух SIM-карт с 5G в режиме ожидания.

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6,5-дюймовый дисплей поддерживает технологию AdaptiveSync, благодаря которой экран смартфона может автоматически адаптироваться к контенту от потокового видео на частоте 30 Гц или 60 Гц до прокрутки лент социальных сетей или игр на частоте до 90 Гц. Это гарантирует комфортную работу и оптимальное использование заряда аккумулятора.

Redmi Note 10 5G получил три камеры: основную на 48 Мп, макро на 2 Мп и 2 Мп датчик глубины. Батарея 5000 мА•ч (тип) с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт делает его идеальным смартфоном для ежедневного использования. 

Рекомендованная розничная цена на Redmi Note 10 5G в Украине составляет:

  • за версию 6 ГБ + 128 ГБ 7499 грн;
  • за версию 4 ГБ + 128 ГБ 6999 грн;
  • за версию 4 ГБ + 64 ГБ 6499 грн.


Redmi Note 10 5G поставляется в четырех цветах: Chrome Silver, Graphite Grey, Nighttime Blue и Aurora Green. Купить новинку можно по ссылке.

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