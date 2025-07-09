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Впервые в Украине интернов распределили автоматически через электронную систему Дія.Engine.

интерны, распределение
Интернов распределили автоматически / Минцифры

Около трех тысяч выпускников украинских медицинских вузов в этом году впервые прошли распределение на интернатуру через электронную систему на базе Дія.Engine.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры .

Новая цифровая платформа создана Министерством здравоохранения в сотрудничестве с Минцифры при поддержке швейцарско-украинской Программы EGAP, которую внедряет Фонд Восточная Европа.

Всего выпускники подали 13550 заявок, а сам процесс распределения был полностью прозрачным, автоматизированным и без участия чиновников. Система интегрирована с единственным порталом вакансий в медучреждениях, что позволило будущим врачам выбрать место прохождения интернатуры в соответствии с реальными потребностями регионов и вакансиями.

По результатам распределения 100% выпускников получили бюджетные места в интернатуре. Каждый из них видел полный список доступных мест по всей стране, а распределение осуществлялось на основе рейтинга — без субъективного влияния или ручного вмешательства.

В перспективе система обеспечит полное цифровое сопровождение интернатуры от поступления до получения сертификата специалиста. Это очередной шаг к цифровизации государственных процессов в сфере здравоохранения и упрощению взаимодействия граждан с государством.

Напомним, в сентябре 2023 года Минцифры создало  платформу Дія.Engine, которая позволит быстро и безопасно цифровизировать и автоматизировать государственные услуги и реестры.

Автор:
Татьяна Гойденко