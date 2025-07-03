За полгода на платформе Дія.Engine запустили 18 новых реестров и систем

За последние шесть месяцев в Украине заработало 18 новых реестров и государственных систем на платформе Дія.Engine. Эти цифровые сервисы стали очередным шагом к построению удобного, безопасного и эффективного государства, активно интегрирующего технологии в работу органов власти.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры.

В настоящее время платформой Дія.Engine пользуются уже 23 государственных учреждения, в том числе 11 министерств и 12 органов исполнительной власти. В общей сложности на базе системы работает около 50 реестров и цифровых сервисов.

Какие системы запустили

Министерство аграрной политики и продовольствия внедрило семь реестров в рамках системы еРастениеводства, а также реестр производителей промышленных конопли. Это позволяет более эффективно вести учет агропроизводителей и улучшать контроль за сельскохозяйственной деятельностью.

Министерство культуры и информационной политики запустило два реестра – издателей и учреждений культуры. Это позволяет актуализировать данные в области культурной политики и повысить прозрачность в издательской деятельности.

Министерство здравоохранения реализовало сразу несколько важных цифровых сервисов: электронную очередь на эндопротезирование, систему оценивания повседневного функционирования личности (как замену МСЭК), а также систему рейтингового распределения в интернатуру для медиков.

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей запустила реестр лицензий по ветеринарной практике, что позволяет более эффективно контролировать соответствие деятельности ветеринаров требованиям законодательства.

Министерство экономики внедрило систему для оформления выводов о продлении предельных сроков расчетов, что упрощает процедуры в сфере внешнеэкономической деятельности.

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками создала реестр лицензий по заготовке и тестированию донорской крови – важный инструмент в сфере здравоохранения и медицинской безопасности.

Министерство молодежи и спорта Украины запустило календарь спортивных мероприятий и соревнований, а также реестр спортивных организаций, позволяющий системно координировать развитие спорта в стране.

Разработка и запуск первых реестров на платформе Действие. Engine состоялись при поддержке Европейского Союза в рамках проектов EU4DigitalUA и DT4UA, реализуемых Эстонской академией электронного управления.

Модернизацию платформы профинансировало правительство Германии через проект GIZ "Эффективное государственное управление через GovTech и прозрачность в Украине". В дальнейшем поддержку оказывает проект UK Dev "Поддержка цифровой трансформации", реализуемый в партнерстве с Фондом Восточная Европа.

Напомним, в сентябре 2023 года Минцифры создало платформу Дія.Engine, которая позволит быстро и безопасно цифровизировать и автоматизировать государственные услуги и реестры.